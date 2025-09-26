Ipoly Kupa ötvenegyedszer a sport és az összetartozás jegyében

Három ország hat városa kilenc középiskolájának diákjai versenyeztek az Ipolyságon megrendezett 51. Ipoly Kupán. A több mint félszázada életre hívott rendezvény a sport és a mozgás népszerűsítése mellett az összetartozást és a barátkozást is szolgálja.

A hagyományokat követve a nemzetközi sporteseményen idén is röplabdában és kispályás labdarúgásban méretettek meg a fiatalok. A szeptember 26-ai eseményen a két házigazda intézmény, a Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium magyar iskolaközpont, valamit a Szlovák Gimnázium – Műszaki Szolgáltatóipari Szakközépiskola csapatai mellett az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium, a váci Madách Imre Gimnázium, a szécsényi Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, a Valašské Meziříčí-i František Palacký Gimnázium, valamint a nagysurányi gimnázium és a korponai Andrej Sládkovič Gimnázium diákjai mérkőztek meg a nap folyamán.

A megnyitón röviden ismertették az Ipoly Kupa történelmét. Mint elhangzott, Révész Ferencnek, az akkori magyar gimnázium testnevelő tanárának kezdeményezésére

1973-ban szervezték meg először a sporteseményt, melynek fő célja a sportverseny mellett a tanintézmények és a diákok közti barátságok kiépítése volt.

Először focimérkőzésekből állt, majd röplabdával bővítették ki a szlovák gimnázium irányítása alatt. Az eltelt évtizedekben több változáson ment keresztül a rendezvény, többször megváltoztatták a nevét is. A változások ellenére a sport szeretete mindvégig megmaradt.

A megnyitón felszólalt Csenger Tibor, Nyitra Megye Önkormányzatának alelnöke, aki köszöntőjében kifejtette: a tanintézményeket érintő átszervezések ellenére az Ipoly Kupa megszervezése közös ügy maradt az intézmények számára. Erre reflektált Zachar Pál, Ipolyság polgármestere is, amikor megjegyezte:

a két főszervező iskola az átszervezések után is megtalálta az összhangot,

amellyel a sportrendezvény és a hagyományok melletti elkötelezettségüket fejezték ki.

Az Ipoly Kupa díszvendége volt Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, vívómester, aki a sport életünkre gyakorolt pozitív hatásáról szólt. Milan Chudý, a lévai futsalcsapat vezetője szintúgy a sport és a mozgás fontosságát hangsúlyozta rövid köszöntőjében.

Az ünnepélyes megnyitó után elkezdődtek a mérkőzések. A röplabdatornán külön versenyeztek a lányokból és a fiúkból álló csapatok. A kispályás labdarúgótornán az iskolák fiúcsapatai mérkőztek meg.

A szervezők idén emlékeztek meg arról is, hogy másfél évtizeddel ezelőtt, 2010-ben vette fel az Ipoly Kupa a Daučík Ferdinánd Emlékkupa elnevezést az Ipoly menti városból származó sikeres labdarúgó és fociedző tiszteletére.

Tizenöt évvel ezelőtt a sportesemény keretei között avatták fel Daučík Ferdinánd emléktábláját a Menora Saag Centrum Artis épülete előtti emlékfalon. Azóta minden évben a tisztelet koszorúit helyezik el itt a sportesemény részeként. A neves labdarúgó életét és ipolysági vonatkozásait a magyar iskolaközpont két gimnazistája foglalta össze magyar és szlovák nyelven.

A röplabdatorna fiúcsoportjában a következő eredmény született: első helyen végzett a Valašské Meziříčí-i iskola csapata, második helyet a nagysurányi csapat szerezte meg, míg a harmadik helyen végzett a Szondy György Gimnázium. A lányoknál szintúgy a cseh csapat lett az első, második helyen végeztek a korponaiak, míg a harmadik helyezést a váci gimnázium szerezte meg.

A kispályás labdarúgótornán a balassagyarmati gimnázium szerezte meg az első helyet, a Szondy György Gimnázium csapata második lett, s az ipolysági szlovák gimnázium csapata végzett a harmadik helyen.

A Szokolyi Alajos Fair play-díjat az ipolysági szlovák gimnázium kapta meg. A legjobb góllövő Mócz Ábel lett a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumból, aki a torna alatt 14 gólt rúgott.

Az 51. Ipoly Kupa – Daučík Ferdinánd Emlékkupa szervezői a Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium, a Szlovák Gimnázium – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Ipolyság városával és a Szokolyi Alajos Olimpiai Klubbal karöltve.

Pásztor Péter/Felvidék.ma