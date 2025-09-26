Home Itt és Most Pellegrini szerint az alkotmányos többséget tiszteletben kell tartani
Fotó: pravda.sk

Peter Pellegrini köztársasági elnök teljes mértékben tiszteletben tartja a parlament döntését, azt, hogy elfogadta az alkotmánymódosítást.

Megjegyezte, hogy a társadalom óriási megosztottságának idején

nagyon fontos jelzés az alkotmányos többség arra vonatkozóan, hogy egy adott kérdésben politikai konszenzus születik, és ezt tiszteletben kell tartani.

Ezt a közösségi hálón közzétett nyilatkozatában fogalmazta meg az államfő.

Az elnöki hivatal korábban úgy nyilatkozott a TASR hírügynökségnek, hogy amint kézhez kapta, az államfő részletesen megvizsgálja az alkotmánymódosítást, és a törvényes határidőn belül állást foglal a kérdésben.

Ugyanez vonatkozik a jövő évi konszolidációs csomagra is.

Pénteken a parlament elfogadta az alkotmány módosítását.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

