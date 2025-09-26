Raši: az alkotmánymódosítás fontos lépés, stabil a Hlas-SD-frakció

Az alkotmánymódosítás fontos lépés – jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján Richard Raši házelnök. „Ha a Slovensko mozgalom tagjai a lelkiismeretük szerint szavaznak, akkor akár 110 szavazattal lehetett volna elfogadni az alkotmánymódosítást, de láthatták rajtunk, hogy így is kellemes meglepetésben volt részünk” – jegyezte meg Raši.

Hangsúlyozta, annak leszögezése mellett, hogy csak férfi és női nem van, többet kellet volna beszélni az egyenlőségük garantálásáról a munkapiacon. „Sajnos még ma is kevesebbet keresnek a nők, mint a férfiak, a különbség 15-20%” – mondta a házelnök. Raši megerősítette, hogy Ján Ferenčák (Hlas-SD) előre jelezte, nem vesz részt a szavazáson.

„Tegnap üzenetet küldött a frakcióvezetőnek, hogy a családjával kapcsolatos egészségi okok miatt nem lesz Pozsonyban. Ezért nem akarom vádolni, és nem zárjuk ki a frakcióból. Ha más képviselői csoportba akar belépni, azt jelentse be ő” – tette hozzá. Megjegyezte, hogy a kormánykoalíció Ferenčák nélkül is működőképes.

„Ha nem lenne a frakciónk tagja, akkor is van 25 szavazatunk, és mivel Ferenčák azt állítja, hogy támogatni fogja a koalíciót, bízom benne, hogy marad a 79 kormánypárti szavazat”

– folytatta Raši. Megjegyezte, nem használnak a kormánykoalíciónak Robert Fico kijelentései, hogy a Hlas-SD frakciója szétesett, hiszen már a negyedik képviselő távozik.

„Nagy nap a mai, elfogadtuk az alkotmánymódosítást és az energiatámogatást, mert egységesen szavaztunk. Ezért korrekt hozzáállást várunk”

– mondta, és leszögezte, a Hlas-SD frakciója stabil, ha nem így lenne, nem lennének megszavazva a kormányjavaslatok.

Pénteken a parlament 90 szavazattal elfogadta az alkotmány módosítását. Bekerül az alaptörvénybe, hogy csak két nem létezik – férfi és női, továbbá egyenlő feltételek illetik meg őket a munkapiacon. Módosulnak az örökbefogadás feltételei és az oktatási folyamat. A 99 jelen levő képviselőből 90-en szavaztak igennel, heten ellenezték a módosításokat, ketten nem szavaztak, senki sem tartózkodott.

TASR