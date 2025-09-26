Szijjártó Péter: Volodimir Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe

Volodimir Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe, most már rémeket is lát – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon, arra reagálva, hogy az ukrán elnök szerint magyar felderítő drónok sérthették meg országa légterét.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető közölte:

„Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe, most már rémeket is lát.”

„Feltehetően magyar drónok” jelenlétét észlelték és rögzítették ukrán katonák nemrég az ukrán–magyar határon, és az ukrán hadvezetés feltételezése szerint ezek felderítő tevékenységet folytattak – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a pénteki katonai értekezlet után a Telegramon.

A bejegyzése szerint erről a megbeszélésen Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka tett jelentést.

Zelenszkij hozzátette, hogy utasítást adott az információk ellenőrzésére.

„A főparancsnok beszámolt az ukrán–magyar határon nemrég történt drónincidensekről. Ukrán katonák rögzítették, hogy felderítő drónok léptek be a légtérünkbe, és feltehetően ezek magyar drónok voltak.

Az elsődleges feltételezés szerint ezek a drónok a határ menti ukrajnai térségek ipari potenciálját deríthették fel. Utasítást adtam minden rendelkezésre álló adat ellenőrzésére és arra, hogy minden egyes rögzített esetről haladéktalanul számoljanak be” – írta az ukrán elnök.

MTI/Felvidék.ma