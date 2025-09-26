Home Kitekintő Szijjártó Péter: Volodimir Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe
Kitekintő

Szijjártó Péter: Volodimir Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

Volodimir Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe, most már rémeket is lát – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon, arra reagálva, hogy az ukrán elnök szerint magyar felderítő drónok sérthették meg országa légterét.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető közölte:

„Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe, most már rémeket is lát.”

„Feltehetően magyar drónok” jelenlétét észlelték és rögzítették ukrán katonák nemrég az ukrán–magyar határon, és az ukrán hadvezetés feltételezése szerint ezek felderítő tevékenységet folytattak – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a pénteki katonai értekezlet után a Telegramon.

A bejegyzése szerint erről a megbeszélésen Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka tett jelentést.

Zelenszkij hozzátette, hogy utasítást adott az információk ellenőrzésére.

„A főparancsnok beszámolt az ukrán–magyar határon nemrég történt drónincidensekről. Ukrán katonák rögzítették, hogy felderítő drónok léptek be a légtérünkbe, és feltehetően ezek magyar drónok voltak.

Az elsődleges feltételezés szerint ezek a drónok a határ menti ukrajnai térségek ipari potenciálját deríthették fel. Utasítást adtam minden rendelkezésre álló adat ellenőrzésére és arra, hogy minden egyes rögzített esetről haladéktalanul számoljanak be” – írta az ukrán elnök.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A jövőben csak digitális személyi igazolvánnyal lehet munkát...

Leuven lesz Európa egyik kulturális fővárosa 2030-ban

Az Egyesült Államok nem engedni, hogy Izrael területéhez...

Horvátországon keresztül nem lehet annyi kőolajat szállítani, amennyi...

„A dán elnökség Európa versenyképességét csak szlogenek szintjén...

Nyugat-Európában is „betelt a pohár” a migráció kapcsán

„Az elmúlt 15 évben jelentős fordulat volt a...

Nem a háborúra, nem a migrációra, nem a...

A finn elnök szerint a következő lépés Zelenszkij...

„A bevándorlás szabályozása a nemzetállam hatásköre kell, hogy...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma