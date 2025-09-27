A köztársasági elnök aláírja az alkotmánymódosítást

Peter Pellegrini szlovák elnök bejelentette, nem fordul az Alkotmánybírósághoz az alkotmánymódosítás ügyében. Miután megkapta, aláírja azt, bár nem lenne köteles rá, mivel kellő számú (90) képviselő támogatta azt. Ezt a Szlovák Rádió Szombati dialógusok című műsorában jelentette be. Ugyanakkor azt állítja, hogy a képviselők többsége nem tekinti az alkotmánymódosítást a jogállamiságra fenyegetőnek. Szerinte ezt a parlamentben elnyert széles körű támogatása is megerősíti, és ő maga sem tekinti annak.

A szlovák kormánynak azonban az államfő szerint válaszolnia kell arra a kérdésre, hogy megvédte-e vagy sem a szlovák jogszabályok elsőbbségét az európai jogszabályokkal szemben bizonyos értékrendbeli kérdésekben, kivált a nemzetközi szervezetek előtt, amelyek szankciókat szabhatnak ki Szlovákiára. Úgy véli azonban, hogy a kormány meg fogja védeni álláspontját ebben a kérdésben. Kifejtette, szerinte az alkotmánymódosítást olyan képviselők is támogatnák, akik nem szavaztak mellette. Véleménye szerint azért nem szavazták meg, mert a javaslatot Robert Fico miniszterelnök (Smer-SD) terjesztette elő.

Beszélt a szlovák légvédelmi rendszer helyzetéről is, amelyet nem tart teljesen kedvezőnek. „Lehet, hogy rendelkezünk néhány kisebb technikai eszközzel, de ha nagyobb intenzitású idegen tárgyak repülnének be a légterünkbe, akkor ma, mint főparancsnok, nem állíthatnám, hogy itt mindannyian teljesen biztonságban érezhetjük magunkat, és hogy teljes védelmet élvezünk – mert nem így van” – jegyezte meg az elnök.

Üdvözli az Európai Unió keleti határán épülő úgynevezett drónellenes falról szóló tárgyalásokat, amelyeken Szlovákia is részt vett. Ugyanakkor kijelentette, hogy a jelenlegi politikai helyzetben nem tudja elképzelni a parlamenti előrehozott választásokat, nem tudja, mit hoznának azok az országnak. Szerinte nincs olyan alternatíva, amely „csodát tenne” és előrelépést hozna Szlovákiának. Véleménye szerint az ellenzék nem elég felkészült és alkalmas a kormányzásra, saját problémáival küszködik.

Ha kormányra kerülne, az államfő szerint „reggeltől estig tartó viták, összeragasztott kormány, aztán összeomló kormány és három miniszterelnök három év alatt” lenne a vége. Az elnök szerint az előrehozott választások inkább politikai destabilizációhoz és a szlovákiai belpolitikai helyzet nagyobb ingadozásához vezetnének. Az elnök nem gondolja, hogy a kormányzati ciklus felét kormányátalakítással kellene összekapcsolni.

Úgy véli, hogy a miniszterelnöknek akkor kellene leváltania a minisztert, ha az nem teljesíti a feladatát, vagy komoly problémája van. Az ellenzék miniszterek leváltására irányuló javaslatait legitimnek tartja, de a koalícióra hárul a döntés, hogy hogyan áll hozzájuk. Azt mondja, hogy egyes miniszterek teljesítik feladataikat, felajánlotta, hogy meghívja őket az elnöki palotába beszélni a sikereikről.

Az elnök egyúttal kijelentette, hogy nem lát okot arra, hogy lépéseket tegyen a SIS vezetője, Pavol Gašpar ellen. Emlékeztetett arra, hogy Gašpar közvetlenül Robert Fico miniszterelnöknek (Smer-SD) tartozik felelősséggel, és amennyiben élvezi a miniszterelnök bizalmát, akkor a miniszterelnök kezében van. Az elnök azonban a következő napokban találkozót tervez Gašparral. Véleménye szerint egyetlen titkosszolgálatnak sem tesz jót, ha a média figyelmét vonzza.

