Telgárt felett új kilátót nyitnak, ahonnan kilátás nyílik a Király-hegyre

Telgárt településén, Felső-Garam régióban szombaton ünnepélyes keretek közt nyitották meg az új kilátót. A Tresník hegy alatt található kilátóból kilátás nyílik a településre és a Király-hegyre. Erről a TASR-t Žofia Koštialová, a Felső-Garam régió turisztikai szervezetének marketingkoordinátora tájékoztatta.

Az új kilátót a helyi önkormányzat építette az elmúlt hónapokban azzal a céllal, hogy támogassa a turizmus fejlődését a régióban. „Kiváló elhelyezkedésének köszönhetően a kilátó vonzó célponttá válik a turisták, kerékpárosok és gyermekes családok számára. Minden évszakban lenyűgöző kilátást nyújt a tájra, és hozzájárul a régió idegenforgalmának fejlődéséhez” – mondta Koštialová.

A kilátó a Tresník-hegy alatt, Telgárt délkeleti részén található. A látogatók a helyi síközpontból a zöld túraútvonalat követve juthatnak el oda. A kilátóteraszról panorámás kilátás nyílik a tágas környékre, Telgárt településre, az Alacsony-Tátra gerincére és az ikonikus Király-hegy csúcsára. Az új kilátó ünnepélyes megnyitójára szombaton 10 órakor került sor Telgártban. A találkozó a síközpontnál ünnepélyes szalagátvágással kezdődött, majd közös sétával indultak a kilátóhoz, ahol a helyi néptánccsoport zenei előadása várta a résztvevőket.

SZE/Felvidék.ma/TASR