Ukrajna kész segíteni Magyarországnak és Szlovákiának az alternatív forrásokból történő ellátásukban

SZE
Kép forrása: Robert Fico, FB

Ukrajna készen áll arra, hogy segítsen Magyarországnak és Szlovákiának – amely országok továbbra is Oroszországból vásárolnak kőolajat és földgázt – alternatív forrásokból történő ellátásukban. Ezt szombati kijevi tájékoztatóján jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, írja a TASR az Ukrajinska pravda portálra hivatkozva.

Zelenszkij megjegyezte, hogy a szlovák miniszterelnökkel, Robert Ficóval a közelmúltban tartott találkozójukon megállapodtak abban, hogy októberben egy újabb közös találkozót szerveznek az ukrán és a szlovák kormány képviselőivel, amelyen Kijev megfelelő ajánlatot, támogatást kínál az alternatív energiaforrások tekintetében. „Szlovákiában kormányközi tárgyalásokra kerül sor, ahol Ukrajna alternatív energetikai támogatási intézkedéseket terjeszthet elő, és ezt meg is fogja tenni. De csak akkor, ha ez nem érinti az orosz olajat és gázt” – jelentette ki Zelenszkij, ukrán elnök. Hozzátette, hogy erről a kérdésről Magyarországgal is lehetne tárgyalni.

Az amerikai elnök, Donald Trump keddi beszédében az ENSZ Közgyűlésének általános vitájában megismételte várakozásait, miszerint Európának a lehető leghamarabb fel kell hagynia az Ukrajnát megtámadó Oroszországból származó energiaforrások felhasználásával, mert ezzel „saját maga ellen finanszírozza a háborút”.

Trump és Orbán Viktor magyar miniszterelnök ezt követően telefonon beszélték meg a témát. Orbán a beszélgetés után a közszolgálati rádióban kijelentette, hogy a csővezetéken keresztül történő orosz olaj- és gázellátás megszakítása „tönkreteheti a magyar gazdaságot”, mivel Magyarország szárazföldi ország. Azt is állította, hogy ez azonnal 4 százalékos csökkenést eredményezne Magyarország gazdasági teljesítményében.

