Daloló Ipolyvölgye és szüreti felvonulás Ipolyszakálloson

Ipolyszakállos ismét a néphagyományok és a közösségi ünneplés színhelyévé vált. A Daloló Ipolyvölgye Járási Dal- és Táncünnepélyre szeptember 27-én került sor, amelyhez idén is a település nagy múltú eseménye, a Szüreti felvonulás kapcsolódott.

A rendezvény a termésáldással vette kezdetét a szabadtéri színpadnál, majd a színes, zenével és népviselettel kísért felvonulás töltötte meg a falu utcáit. A délutáni kulturális műsorban a Lévai járás Csemadok-alapszervezetei mellett működő népművészeti csoportok mutatták be tánc- és dalkincsüket, este pedig batyubál várta a résztvevőket.

Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy a hagyományok ápolása erősíti a közösséget:

„Most már hagyományosan mondhatjuk, hogy Ipolyszakálloson a szüreti felvonulás egy komoly rendezvény, amely évről évre megrendeződik és nem felejtődik el.

Ma a szüret áldásáért adunk hálát, közösen ünnepelve mindazt, amit a Jóisten és az időjárás megadott számunkra. Külön öröm, hogy a Csemadok Területi Választmánya által szervezett Daloló Ipolyvölgye is ehhez a naphoz kapcsolódik, hiszen a két esemény méltóképpen egészíti ki egymást” – fogalmazott az alelnök.

Hangsúlyozta: a rendezvények megtartása és összekapcsolása zászlóshajója a Csemadok tevékenységének, és hozzájárul ahhoz, hogy a szüreti felvonulás, a népdal és a néptánc hagyománya tovább éljen a következő generációkban is.

A nap jó hangulatban telt, a helyiek és a vendégek közösen élhették meg a közösséghez tartozás élményét.

