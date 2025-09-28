Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra a háború lezárásáról

Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra az ukrajnai háború lezárásáról – jelentette ki az orosz külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszakának általános vitáján tartott felszólalásában szombaton New Yorkban.
Szergej Lavrov hangsúlyozta, hogy „Oroszország – ahogy eddig – továbbra is nyitott az egyeztetésekre a konfliktust kiváltó okok megszüntetéséről”.
Azt hangoztatta, hogy Oroszország biztonságának, valamint létfontosságú érdekeinek biztosításáról egy „megbízható egyetértésre” kell jutni.
A béketárgyalás további orosz feltételei közé sorolta a kijevi kormány fennhatósága alatt élő orosz közösség és oroszajkúak jogainak teljes helyreállítását.
„Ezen az alapon készen állunk az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról tárgyalni” – jelentette ki az orosz külügyminiszter.
Szergej Lavrov mintegy húszperces felszólalásában azt is kijelentette, hogy
Oroszország nem tervez támadást az NATO vagy az Európai Unió ellen.
Oroszország vezető diplomatája provokációnak nevezte a Nyugat elleni orosz katonai tervekről szóló híreszteléseket, és azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ezeket „többször cáfolta”.
„Oroszországnak nincsenek ilyen szándékai” – fogalmazott, ugyanakkor hozzátette, hogy az országa elleni bármely agresszióra határozott lesz a válasz. „Ne legyenek ezzel kapcsolatban kétségek az NATO-ban és az Európai Unióban” – hangoztatta.
Szergej Lavrov beszédében védelmébe vette a Gázában élő palesztinokat. A gázai konfliktussal kapcsolatban kijelentette, hogy Oroszország elítéli a Hamász fegyveresei által vezetett 2023. október 7-i támadást, ugyanakkor ami azóta történik, „a gázai palesztinok elleni brutális gyilkosságok”, semmivel nem igazolthatók.
Az orosz külügyminiszter egyben „törvénytelennek” nevezte azokat a nyugati törekvéseket, amelyek ismételt szankciókkal sújtanák Iránt.
MTI/Felvidék.ma