Home Régió Hagyományok napja Rimaszombatban a fazekasság jegyében
Régió

Hagyományok napja Rimaszombatban a fazekasság jegyében

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Szabó Zoltán)

A fazekasság gazdag világa került a figyelem középpontjába Rimaszombatban, ahol a Pósa Lajos Társaság immár hagyományos rendezvénye ezúttal is megtöltötte a Csillagházat élettel, alkotással és közösségi élményekkel.

Az idei esemény központi témája a fazekasság volt, amelynek sokszínűségét előadások, bemutatók, kézműves foglalkozások és kulturális programok révén ismerhették meg az érdeklődők.

(Fotó: Szabó Zoltán)

A rendezvényt Pósa Judit, a Pósa Lajos Társaság elnöke nyitotta meg, majd a délelőtti szakmai programban többek között Majoros Jácint magángyűjtő, Csuporné Angyal Zsuzsa fazekasmester és Csank Tímea keramikus osztották meg tudásukat és tapasztalataikat.

A kulturális blokkban Szécsényi Orsolya és Kovács Kázmér szüreti dalcsokra, valamint Mészáros Márta közreműködött.

(Fotó: Szabó Zoltán)

Délután interaktív kézműves és hagyományőrző foglalkozások következtek. Kustánné Hegyi Füstös Ilona, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum múzeumpedagógusa „Csengettyűtől a cseréptörésig” címmel vezette be a gyerekeket és felnőtteket a hagyományos játékok és szokások világába.

Emellett a látogatók részt vehettek csigacsinálásban, tojásírásban, korongozásban, gyöngyfűzésben, hímzésben, valamint megkóstolhatták a helyben készült hagyományos ételeket.

A nap folyamán bemutatkozott Gömörszőlős és a rakottyási Paraszt Udvar, emellett a fazekas kiállítás, a mesemondás, a kézművesvásár és az ételkóstolók is sok látogatót vonzottak. A rendezvény részeként sütiversenyt is tartottak, amelynek eredményhirdetése nagy sikerrel zárta a délutáni programokat.

(Fotó: Szabó Zoltán)

A napot Pósa Judit zárszava foglalta keretbe, aki hangsúlyozta: a hagyományőrzés nemcsak múltunk értékeinek tiszteletét, hanem azok továbbadását is jelenti.

A Pósa Lajos Társaság ezúton is köszönetet mond minden közreműködőnek és résztvevőnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a Hagyományok napja méltó módon mutassa be a fazekasság gazdag világát, és közösségi élményt nyújtson mindenkinek, aki ellátogatott a Csillagházba.

(Fotó: Szabó Zoltán)

Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Rimaszombatban tartották a második megyei betakarítási ünnepséget

Zs. Nagy Lajosra emlékeztek

Radványi Napok kilencedszer

VII. Kéméndi Szürkemarha Fesztivál

Daloló Ipolyvölgye és szüreti felvonulás Ipolyszakálloson

Sikerrel zárultak a füleki Pajtás Napok

Bő két évtized után újra lesz városi művelődési...

Népművészet határok nélkül

Telgárt felett új kilátót nyitnak, ahonnan kilátás nyílik...

Folyómentő kiállítás és Upcycling műhely Bésben

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma