Hagyományok napja Rimaszombatban a fazekasság jegyében

A fazekasság gazdag világa került a figyelem középpontjába Rimaszombatban, ahol a Pósa Lajos Társaság immár hagyományos rendezvénye ezúttal is megtöltötte a Csillagházat élettel, alkotással és közösségi élményekkel.

Az idei esemény központi témája a fazekasság volt, amelynek sokszínűségét előadások, bemutatók, kézműves foglalkozások és kulturális programok révén ismerhették meg az érdeklődők.

A rendezvényt Pósa Judit, a Pósa Lajos Társaság elnöke nyitotta meg, majd a délelőtti szakmai programban többek között Majoros Jácint magángyűjtő, Csuporné Angyal Zsuzsa fazekasmester és Csank Tímea keramikus osztották meg tudásukat és tapasztalataikat.

A kulturális blokkban Szécsényi Orsolya és Kovács Kázmér szüreti dalcsokra, valamint Mészáros Márta közreműködött.

Délután interaktív kézműves és hagyományőrző foglalkozások következtek. Kustánné Hegyi Füstös Ilona, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum múzeumpedagógusa „Csengettyűtől a cseréptörésig” címmel vezette be a gyerekeket és felnőtteket a hagyományos játékok és szokások világába.

Emellett a látogatók részt vehettek csigacsinálásban, tojásírásban, korongozásban, gyöngyfűzésben, hímzésben, valamint megkóstolhatták a helyben készült hagyományos ételeket.

A nap folyamán bemutatkozott Gömörszőlős és a rakottyási Paraszt Udvar, emellett a fazekas kiállítás, a mesemondás, a kézművesvásár és az ételkóstolók is sok látogatót vonzottak. A rendezvény részeként sütiversenyt is tartottak, amelynek eredményhirdetése nagy sikerrel zárta a délutáni programokat.

A napot Pósa Judit zárszava foglalta keretbe, aki hangsúlyozta: a hagyományőrzés nemcsak múltunk értékeinek tiszteletét, hanem azok továbbadását is jelenti.

A Pósa Lajos Társaság ezúton is köszönetet mond minden közreműködőnek és résztvevőnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a Hagyományok napja méltó módon mutassa be a fazekasság gazdag világát, és közösségi élményt nyújtson mindenkinek, aki ellátogatott a Csillagházba.

Felvidék.ma