Rimaszombatban tartották a második megyei betakarítási ünnepséget

Az aratókoszorút a megyei elnöknek Július Karas és Mát-Borbás Orsolya adta át (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Rimaszombat szeptember 27-én, szombaton a gazdák, termelők és mezőgazdászok iránti hála központjává vált. A második alkalommal megrendezett Besztercebánya megyei betakarítási ünnepség gazdag kulturális programot, hagyományos mesterségeket és termelői vásárt kínált a látogatóknak.

Az egész napos, ingyenesen látogatható rendezvénynek a Műszaki és Élelmiszeripari Szakközépiskola adott otthont.

A Besztercebánya Megyei Önkormányzat idén is megszervezte a megyei aratóünnepet, amelynek során jelképesen köszönetet mondtak a régió gazdáinak és termelőinek. A rendezvény fővédnöke Ondrej Lunter, a megye elnöke volt.

„A hagyományoknak össze kell kötniük bennünket” – hangsúlyozta Ondrej Lunter, aki szerint a betakarítási ünnepség a gazdák munkájának eredményeit méltatja, és alkalmat ad a köszönetnyilvánításra.

Kiemelte: Rimaszombatot azért választották helyszínül, mert itt valóban élő hagyománya van a mezőgazdaságnak.

„Szerintem a hagyományok nem a megosztásról szólnak, hanem arról, ami összeköt minket. A betakarítási ünnepség az egyik legszebb hagyomány – az aratást, a gazdáink munkáját, a föld ajándékait ünnepli, és azt az időt, amikor megállhatunk, köszönetet mondhatunk, és barátainkkal találkozhatunk jó étel és zene mellett. Örülök, hogy sikerült ezt a csodás hagyományt a mi megyénkben is megalapozni. Tavaly Besztercebányán, a Bánošon kezdtük, idén hétvégén pedig folytattuk ezt a gyönyörű és termékeny gömöri vidékén. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárul ahhoz, hogy asztalainkon helyi termények és élelmiszerek legyenek. A munkájuk pótolhatatlan. Bízom benne, hogy a megyei betakarítási ünnepély szép hagyománnyá válik, és a hála, a találkozások és az öröm helyszínévé” – nyilatkozta Ondrej Lunter megyei elnök.

Az ünnepség résztvevőit Juhász Péter, a megye alelnöke is köszöntötte, rámutatva, hogy az esemény azt jelzi:

„ez a régió élni akar”, és hogy azok, akik a természettel dolgoznak, állnak a legközelebb a valósághoz.

„A rimaszombati régió élni akar! Örülök, hogy Besztercebánya megye 2. betakarítási ünnepsége éppen itt, városunkban került megrendezésre. Hiszem, hogy ez a hagyomány folytatódni fog, és összeköti a megyében élő szlovákokat, magyarokat, romákat. Mi nem akarunk elmenni innen, itt szeretnénk tovább művelni földjeinket” – nyilatkozta Juhász Péter megyei alelnök.

A házigazda iskola igazgatója, Marian Hrinko büszkén üdvözölte a vendégeket, hangsúlyozva, iskolájukban:

„Fiatalokat készítünk fel egy olyan hivatásra, amely közvetlen hatással van az egész társadalom egészségére, megélhetésére és jövőjére.”

A kulturális programban szlovák és magyar néptáncegyüttesek léptek fel, köztük a Háj, a Vepor, a Parapács és feledi Gömöri Virtus Néptáncegyüttes s nem utolsósorban a magánkonzervatórium hallgatói. Az ötórás műsort a Gömör-Kishonti Művelődési Intézet képviseletében Stanislava Zvarová és Jaroslava Lajgútová állította össze. műsorvezetői szerepet Daniel Vyrostek és Illés Lídia vállalták.

A látogatók részesei lehettek a betakarítási koszorú ünnepélyes átadásának, valamint a legjobb gazdák, állattenyésztők és kertészek elismerésének is.

Fotó: BBSK

A betakarítási ünnepség részeként termelői és kézműves vásár várta az érdeklődőket, emellett bemutatót tartottak terményekből, dísznövényekből és állatokból, valamint kézműves foglalkozásokat is szerveztek a gyerekeknek. A rendezvényen mezőgazdasági szakközépiskolák is bemutatkoztak, amelyek a megye fenntartásában működnek.

rimava.sk, HE/Felvidék.ma

