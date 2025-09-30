Az EU új stratégiát indít a lakosság pénzügyi tudatosságának és befektetési lehetőségeinek erősítésére

Az Európai Bizottság kedden két új kezdeményezést jelentett be, amelyek célja, hogy az uniós polgárok pénzügyi ismereteit bővítsék, valamint egyszerűbbé és hozzáférhetőbbé tegyék a befektetési lehetőségeket.

A brüsszeli testület sajtóközleménye szerint a csomag egyik eleme az uniós pénzügyi tudatossági stratégia, amely segíti az állampolgárokat a helyes pénzügyi döntések meghozatalában, javítva jólétüket, anyagi biztonságukat és függetlenségüket.

Az Eurobarométer 2023-as adatai szerint az EU-ban a lakosság kevesebb mint ötöde rendelkezik magas szintű pénzügyi ismerettel, és a különbségek jelentősek az uniós tagállamok között.

A stratégia ezért uniós szintű koordinációt, figyelemfelkeltő kampányokat, a meglévő források jobb felhasználását, valamint rendszeres felmérések készítését tartalmazza.

A másik kezdeményezés a megtakarítási és befektetési számlák (SIA) bevezetésére vonatkozó ajánlás a tagállamok számára. Ezek az engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatók, például

bankok, befektetési cégek vagy online közvetítők által kínált számlák megkönnyítik a lakossági befektetők számára a tőkepiaci termékek elérését.

A számlák adókedvezményekkel és egyszerűsített adózási eljárásokkal párosulhatnak, ezzel ösztönözve az embereket arra, hogy megtakarításaikat hosszú távú, diverzifikált befektetésekbe irányítsák.

A bizottság szerint a SIA-knak széles körű szolgáltatói kínálattal, egyszerű és felhasználóbarát kezelhetőséggel, rugalmas számlanyitási lehetőségekkel, változatos befektetési eszközökkel és átlátható adózási szabályokkal kell működniük.

Az uniós testület hangsúlyozta: a polgárok pénzügyi tudatosságának erősítése és a befektetésekhez való könnyebb hozzáférés nemcsak a háztartások jólétét növeli, hanem hozzájárul az európai gazdaság finanszírozásához, a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez is.

