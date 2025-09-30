Díjátadó ünnepséggel indult a 20. Múzeumok Őszi Fesztiválja

Díjátadóval és Múzeumi befutó című Országos Múzeumpedagógiai Évnyitóval hétfőn elkezdődött a 20. Múzeumok Őszi Fesztiválja a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.

November 9-ig több mint 120 múzeum várja az érdeklődőket országszerte, összesen több mint ötszáz programmal a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében.

A tematika középpontjában a megújulás képessége és a divat, mint az élet szinte minden területét átszövő jelenség múzeumi megjelenése áll – közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.

Mint írták, hétfőn a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban átadták az év leginnovatívabb múzeumpedagógiai kezdeményezéseit elismerő Múzeumpedagógiai Nívódíjat, a Családbarát Múzeum elismerő címet, továbbá a Múzeumpedagógiai Életműdíjat.

A múzeumok képviselői Vincze Mátétól, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkárától vehették át az elismeréseket.

A Múzeumpedagógiai Nívódíjat idén négy olyan múzeum kapta meg, amely példaértékű, mások által is alkalmazható programokat dolgozott ki a múzeumi élmények újraértelmezésére.

A Dunaföldvári Vár Miért fekete a földvári kötény? című programjáért; a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum a Gyakran Ismételt Kérdések – Módszertani kiállítás a Ludwig Múzeum gyűjteményéből a kortárs művészet befogadásának megkönnyítéséért című foglalkozásáért; a Szépművészeti Múzeum – Vasarely Múzeum A mi szemünkkel című programjáért; a Türr István Múzeum pedig a Kamilla, a fény leánya – üzenet a bronzkorból című programjáért vehette át az elismerést.

További négy intézmény részesült különdíjban.

Az ICOM Magyarország díját a Kuny Domokos Múzeum Földönfutók című programja vehette át; a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége az Úttörténeti Múzeum Bűntény a múzeumban – eltűnt Bitumen! elnevezésű programját részesítette különdíjban.

Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának Fake News 1903 című programját díjazta; a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület különdíjjal jutalmazta a Néprajzi Múzeum Kísérleti adás című programját.

A Múzeumpedagógus Életműdíjat 2025-ben Molnár József, a Néprajzi Múzeum tapasztalt múzeumpedagógusa vehette át, aki több mint tizenöt éve dolgozik elhivatottan a látogatók élményszerű ismeretszerzéséért. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum által 2013-ban alapított és minden páratlan évben odaítélt elismerés immár hetedik alkalommal talált gazdára.

Az idei évben hat múzeum – a Blaskovich Múzeum, a Dobó István Vármúzeum, a Laczkó Dezső Múzeum, a Magyar Földrajzi Múzeum, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár és a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum – kapta meg a Családbarát Múzeum elismerő címet, amelyet olyan intézmények nyerhetnek el, amelyek kiemelten odafigyelnek a gyerekek és szülők igényeire.

A 2020-ban alapított elismerést évről-évre egy, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) és különböző családokkal foglalkozó civil szervezetek (Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Fiatal Családosok Klubja, Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, Egyszülős Központ) által kidolgozott kritériumrendszer alapján nyerhetik el a feltételeket teljesítő múzeumok.

A díjátadót követően a Múzeumi befutó címmel tartott szakmai konferencián kerekasztal-beszélgetéssel idézték meg a Múzeumok Őszi Fesztiválja elmúlt húsz évét.

A Múzeumpedagógiai Nívódíjban és különdíjban részesült intézmények prezentációk formájában, majd tudománykommunikációs börze keretében mutathatták be a szakmai közönségnek díjnyertes kezdeményezéseiket.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja fő szervezője és koordinálója a MOKK. A rendezvénysorozat a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósul meg.

A részletes program a http://www.oszifesztival.hu honlapon érhető el.

mti/Felvidék.ma