Krajčí távozik a Slovensko-Za ľudí-KÚ-frakcióból és a Slovenskoból is

Fotó: TASR

Marek Krajčí képviselő távozik a Slovensko-Za ľudí-KÚ parlamenti frakciójából, kedden kérte a tagsága megszüntetését. Emellett a Slovensko mozgalomból is kilép. Azért döntött így, mert a múlt héten Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ) képviselővel együtt megszavazta a kormány alkotmánymódosító javaslatait.

Krajčí keddi sajtótájékoztatóján jelentette be döntését.

Múlt héten a parlament 90 szavazattal elfogadta az alkotmány módosítását. Krátkyn és Krajčín kívül a KDH több képviselője, valamint Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ) is megszavazta a módosítást, de ő ezt előre bejelentette, míg Krátky és Krajčí csak pár perccel a szavazás előtt.

Igor Matovič, a Slovensko elnöke ezt árulásnak nevezte, és azt üzente a két képviselőnek, mondjanak le képviselői mandátumukról.

TASR

