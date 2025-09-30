XI. Szilvanapok – Ízek, illatok és hagyományok Kistárkányban

Szeptember végén ismét megteltek Kistárkány utcái, hiszen tizenegyedik alkalommal rendezték meg a hagyományos Szilvanapokat. A kétnapos rendezvény ezúttal is több száz látogatót vonzott a környékről és távolabbról egyaránt.

Péntek délután jókedvű kulturális programmal indult az esemény: a Rozsnyói Meseszínház Badin Ádám vidám előadásával szórakoztatta a közönséget.

Szombaton reggel 10 órától már rotyogott a szilvalekvár a hatalmas üstben. A férfiak hagyományos kézi keveréssel készítették az illatos lekvárt, amelyet frissen sütött kemencés finomságok mellett kóstolhattak meg a vendégek.

A nap során kézműves foglalkozások várták a gyerekeket és felnőtteket egyaránt: fazekasság, drótozás és papírhajtogatás színesítette a programot. A helyi termelők vására is nagy sikert aratott – lekvárok, szörpök, mézek, házi sajtok és friss zöldségek sorakoztak a standokon.

Az egyik legizgalmasabb program a tárkányi szilvapálinka-mustra volt, ahol a kistárkányi pálinkafőzdében készült italok készítői mérték össze tudásukat. A vendégek is szavazhattak kedvenc pálinkájukra a kóstolás során.

Délután a színpadon gazdag folklórprogram gondoskodott a jó hangulatról. Fellépett többek között a budapesti Görömbő Kompánia, a battyányi Kitty Fekete, a Zsenge Komócsa, az imregi Bazsarózsa és az ungvári Csipkés zenekar. A helyi közösségek is bemutatkoztak: a Tisza népdalkör, valamint a nagytárkányi iskolások és kistárkányi óvodások műsora is nagy sikert aratott.

A rendezvény igazi közösségi élményt nyújtott, ahol a finom ízek, a zenei és táncos produkciók, valamint a hagyományőrző kézműves bemutatók egyaránt helyet kaptak. Kondás Aranka, a Szilvanapok egyik főszervezője a rendezvény céljáról így nyilatkozott: „A szilvának és a szilvalekvárnak már a mi falunkban sem volt nagy értéke. A szilvapálinka mellett szerettük volna újra megismertetni az emberekkel, mennyire értékes a szilva és milyen fontos szerepe van a gasztronómiában. Örülünk, hogy immár tizenegyedik alkalommal rendezhettük meg az eseményt, és egyre nagyobb az érdeklődés. Külön öröm, hogy a cukor- és adalékanyag-mentes szilvalekvárunk, amely évekig eláll, nagy népszerűségnek örvend, és sokan vásárolják is.”

A Szilvanapok Kassa megye támogatásával valósult meg. Furik Csaba megyei képviselő kiemelte: „Fontos, hogy ez a sokszor elfeledettnek tűnő régió megmutassa magát. A megyei turisztikai osztály kiemelt figyelmet fordít azokra az eseményekre, amelyekben potenciált lát, különösen a gasztronómiai rendezvényekre, amelyek iránt egyre nagyobb az érdeklődés. A Szilvanapok is ilyen, ezért támogatjuk.”

Forró Krisztián, a köztársasági elnök nemzetiségi tanácsadója is elismerően nyilatkozott az eseményről. Elmondta, hogy mindig örömmel látogat a keleti országrészekbe, ahol sok kedves emberrel találkozhat. Régóta tervezte, hogy családjával ellátogat Kistárkányba, és most ígéretéhez híven részt vett a rendezvényen. Kiemelte a Szilvanapok családias hangulatát, amelyet az önkéntes szervezők lelkes munkája teremtett meg. „A szilvából készült finomságokkal nem lehetett betelni” – fogalmazott, hangsúlyozva a helyi kulturális és gasztronómiai hagyományok ápolásának fontosságát. „Ez a közösség lelke. Ha ezek a hagyományok élnek, akkor a falu és a térség is él” – mondta. Meggyőződése, hogy a Szilvanapok nemcsak a helyiek számára érték, hanem a régió jó hírét is öregbíti, hiszen az ország minden részéből és külföldről is érkeztek vendégek.

