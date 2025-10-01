Home Itt és Most Októberben hallgatja ki a rendőrség az SIS igazgatóját a balesetével kapcsolatban
Októberben hallgatja ki a rendőrség az SIS igazgatóját a balesetével kapcsolatban

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Pavol Gašpar (Fotó: TASR/Jakub Kotian)

Októberben hallgatja ki a rendőrség Pavol Gašpart, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) igazgatóját a közúti balesetével kapcsolatban – közölte a TASR hírügynökséggel Viktória Borloková, a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

Az SIS igazgatója augusztus 30-án egy közúti baleset résztvevője volt a nyitrai Dobšinský utcán, egy sárga Dodge Challengert vezetett. A másik autóban könnyebben megsérült egy 14 éves lány, kórházban kellett ellátni.

Martina Bajo Holečková, az SaS parlamenti képviselője hívta fel a figyelmet, hogy Gašpart még egy hónappal a baleset után sem hallgatta ki a rendőrség, és ez felettébb szokatlan.

A nyitrai rendőrségi szóvivő elmondta,

Gašpar a baleset után munkaköri elfoglaltságaira hivatkozta kérte, hogy szeptember második felében hallgassa ki a rendőrség.

„Akkor azonban betegszabadságon volt a baleset körülményeit feltáró rendőr, utána pedig a tervezett terepszolgálatokon vett részt. Ezért a kihallgatást októberre tették át. Ez teljesen megszokott eljárás” – mondta Borloková.

Hozzátette, az eljárásban baleseti szakértő is részt vesz.

„A szükséges műveletek elvégzése előtt nem lehet meghatározni, hogy mikor zárulhat le az eljárás”

– zárta a szóvivő.

TASR/Felvidék.ma

