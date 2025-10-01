SNS: ha az ellenzék nem obstruálna, nem kellene elhalasztani a rendkívüli üléseket

Bírálja az ellenzék, hogy a parlament ismét elhalasztotta a kormány és az egyes miniszterek elleni bizalmatlansági indítványok megvitatását. A Slovensko mozgalom szerint gyávaság volt a következő ülésszakra halasztani az indítványokat, és a kormánypártok csúfot űznek az emberekből. A kormánypártok visszautasítják a bírálatot, az SNS szerint ha nem obstruálna az ellenzék, nem kellene elhalasztani a rendkívüli üléseket.

„A mostani ülésszakon nagyon sok a gyorsított eljárás, ott volt a konszolidációs csomagról szóló hosszú és nehéz tárgyalás, mely emlékezetem szerint öt napig tartott, de ebből csak a gyorsított eljárásról szóló vita három napig húzódott. Ha az ellenzék nem folytatna ilyen brutális obstrukciót, amit aztán a házszabály alapján kellett lezárnunk, akkor talán másra is lett volna idő” – mondta újságíróknak a parlamentben Roman Michelko, az SNS frakcióvezetője.

Szerinte ha az ellenzék konstruktívan viselkedne, sor kerülhetett volna a bizalmatlansági indítványokra is.

„Ha nem egy törvénnyel foglalkoztunk volna öt napig, akkor a leváltási kezdeményezésekről is lehetett volna tartani összevont szavazást” – jegyezte meg.

A TASR kérdésére, hogy a csupán kéthetesre tervezett októberi ülésszakon valóban lesz-e idő erre is, azt válaszolta, először a kormány prioritásai kerülnek sorra, utána esetleg az ellenzék szóban forgó indítványai.

Michal Šipoš, a Slovensko, Za ľudí, KÚ frakcióvezetője szerint a kormánypárti képviselők gyávasága miatt került sor ismét az ellenzéki indítványok elhalasztására.

„Egyáltalán nem beszélhetünk demokratikus és transzparens eljárásról. Arcul köpik és csúfot űznek az ország lakosságából, mert ha tisztelnék a parlament intézményét, akkor legalább a rendkívüli ülések megnyitását lehetővé tennék. Gyávák, félnek szembenézni az igazsággal” – tette hozzá.

Az SaS szintén bírálta a folyamatos halogatást, mérlegeli, hogy emiatt az Alkotmánybírósághoz fordul. „Már számtalanszor elhalasztottak egy olyan fontos javaslatot, mint a kormány elleni bizalmatlansági indítvány. Ez a demokrácia és a jogállamiság lábbal tiprása” – tette hozzá Mária Kolíková (SaS).

A parlament kedden ismét elhalasztotta a kormány és az egyes miniszterek elleni ellenzéki bizalmatlansági indítványok megvitatását.

Korábban is több ilyen döntést hozott a parlament. A következő ülésszak október 14-én kezdődik.

