Sérti a lengyel alkotmányt a „lex Romanowskinak” nevezett jogszabály, melyet a Tusk-kormány bunkósbotként óhajtott bevetni az ellenzékkel való leszámolás jegyében, s kifejezetten Marcin Romanowski PiS képviselőre „szabták”, aki az európai háborús héjákat mindenben maradéktalanul kiszolgáló Tusk-kormány üldözése elől Magyarországra volt kénytelen menekülni.

A jogállamiságra máskor – különösen Magyarország esetében – oly kényes Európai Bizottságnak erről természetesen nincs véleménye.

A most már papíron is alkotmányellenes „lex Romanowski” értelmében korlátozták volna a parlamenti képviselők jogosultságait, amennyiben vizsgálati fogságba kerülnek, vagy külföldre menekülnek előle. Az érintettel szemben be is vezették az intézkedéseket, megfosztották képviselői jogosítványaitól és a parlamenti juttatásoktól.

Az alkotmánybíróság szerdán egyhangúlag kimondta: a jogszabály alkotmányt sért.

Ezt egyrészt azzal indokolták, hogy a törvénymódosításnak az alsóházban (szejm) megszavazott változatában a felsőház (szenátus) messzemenő változtatásokat eszközölt. Emellett az új előírások azt a gyanút keltették, hogy „fő céljuk valójában a jelenlegi politikai ellenzék helyzetének nehezítése” – érvelt az alkotmánybíróság.

A jog egyik legalapvetőbb elvét, a visszamenőleges hatály tilalmát is sértette az új szabály, hiszen visszamenőleg azokra a képviselőkre is vonatkozott volna, akik esetében még a jogszabály hatályba lépése előtt rendeltek el előzetes letartóztatást.

„Ez az előírás egy konkrét ellenzéki képviselő ellen irányult” – jelentette ki a határozatot ismertető Justyn Piskorski alkotmánybíró. Hozzátette: nem kizárt, hogy a törvénymódosítás célja „más parlamenti ellenfelek jövőbeli zaklatása is volt a jelenlegi parlamenti ciklusban”.

Aki azt gondolná, egy jogállamban erre az a válasz, hogy tiszteletben tartjuk legalább az alkotmánybíróság ítéletét, nem is tévedhetne nagyobbat: a lengyel kormánypártok gőzerővel dolgoznak azon, hogy elérjék az alkotmánybíróság összetételének megváltoztatását.

Mindeközben Donald Tusk lengyel kormányfő lényegében hadban állónak nevezte országát az orosz–ukrán háborúval összefüggésben. Márpedig abból eddig soha nem származott semmi jó Lengyelországra, a történelem tragikus hőseire nézve, ha bármilyen formában hadba keveredett nagyhatalmi étvágyú szomszédaival.

szd/Felvidék.ma