Követendő példa: egy uniós ország, ahol betiltják a közösségi médiát a fiatalok védelme érdekében

2025 októberétől Görögországban automatikusan blokkolják a közösségimédia-platformok hozzáférését a 16 éven aluli gyermekek számára. Ezzel a mediterrán ország lesz az első európai uniós tagállam, amely ilyen módon próbálja megvédeni fiataljait a közösségi média káros hatásaitól.

Az indoklás szerint ezzel próbálnak megálljt parancsolni a manipulációnak, zaklatásoknak és a szexuális kizsákmányolásnak. A technikai megoldás is figyelemre méltó. Az október 10-én hatályba lépő görög korlátozást egy Kids Wallet nevű mobilalkalmazáson keresztül valósítják meg, amely nem követel állandó életkor-ellenőrzést, de blokkolja az érintett korosztály körében népszerű platformok – például a Facebook, a TikTok, az Instagram és az X – elérését azokon az eszközökön, amelyeket kiskorúak számára regisztráltak. Ami természetesen azt is jelenti, hogy az egész semmit sem ér a szülők közreműködése nélkül…

A közösségi médián túl a tiltás kiterjed a szerencsejátékokra, a dohány- és alkoholtermékekre, a pornográfiára és a társkereső platformokra is a 18 éven aluliak esetében.

A görög miniszterelnök, Kyriakos Mitsotakis világossá tette, miről van szó: „A legnagyobb, ellenőrizetlen kísérlet zajlik a gyermekek elméjén” a közösségi média ellenőrizetlen működése révén.

Eddig a jó hír. Természetesen van a dolognak hátulütője is – nem Athénban, hanem hol máshol: Brüsszelben. Ott ugyanis az online világ korlátozására, illetve megfigyelésére alkalmas szoftvereket egészen más célok szolgálatába állítanák, mégpedig a manipulációra. A „Chat Control” nevezetű orwelli terv például arra szolgálna, hogy a titkosított üzenetküldő platformokon (ilyen például a Signal, a Telegram vagy éppen a Proton) küldött üzenetek átvizsgálását lehetővé tegye. De ez már egy másik történet…

szd/Felvidék.ma/EuropeanConservative