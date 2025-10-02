Teljes agyrém: gyermekmentes övezetekkel erősíti öngyilkos projektjét Nyugat-Európa

A nyugati társadalmak Európában mind ellenségesebbé válnak a gyerekekkel szemben – állítja meg az ütőt a magunkfajta elmaradott kelet-közép-európaiakban Lauren Smith, a The European Conservative publicistájának írása a dermesztő nyugati valóságról. Az úgymond csendes, nyugodt élet iránti „társadalmi igény” ugyanis odáig fajult, hogy nemcsak a gyermekvállalás vált mára forradalmi tetté, de a már megszületett gyermekeket is „gyermekmentes övezetek” fenyegetik.

Igen, ez nem vicc, ilyenek nemcsak vannak, hanem egyre terjednek. Miközben népvándorló hordák árasztják el Európát (akik körében egyébként a családmodell az európainak a szöges ellentéte), addig a „fejlett” Nyugat lényegében megbélyegzi a gyerekeket: „komoly” viták zajlanak arról, hogy micsoda dolog repülőgépen csecsemővel utazni, a gyermekmentes esküvő pedig ma már főszabály.

„Az az elképzelés, hogy a csend és nyugalom mindenek felett való – még az életadás csodájának rovására is – mára általánossá vált” – írja. Ez a szemlélet különösen Franciaországban érezhető, ahol egyre több szálloda, kemping és étterem tiltja ki a 18 év alattiakat. Egy felmérés szerint a franciák több mint fele támogatja a gyermektelen közterek bővítését, mert úgy vélik, a gyerekek viselkedése romlott, és a szülők túl gyakran hagyják, hogy megzavarják mások nyugalmát.

Példa erre a Párizs elővárosában, Maisons-Laffitte-ben található Montessori-iskola esete, ahol a szomszédok bíróságon kényszerítették ki a játszótér bezárását, mert a gyerekek nevetése és kiabálása zavarta őméltóságuk nyugalmát. És – az ember álla csak koppan – a bíróság a lakók javára döntött, kerek-perec kimondva a Sátán szavát: a gyermekzsivaj árt a lakók egészségének és csökkenti az ingatlanjaik értékét (!). Az említett iskolát arra kötelezték, hogy a gyerekeket tartsák az osztálytermeken belül, vagy vigyék egy távolabbi parkba őket. Mindezt abban az országban, ahol brutális a demográfiai hanyatlás, csak a megállításához évente 125 ezer új kis emberéletre lenne szükség.

Persze mindez nem francia sajátosság. Belgiumban az éttermek tíz százaléka nem fogad gyerekeket, Spanyolországban a „felnőttbarát” létesítmények száma világviszonylatban is kiemelkedő, Portugáliában pedig a „gyermekmentesített” üdülőhelyek terjedése figyelhető meg, annak ellenére, hogy az életkor alapú diszkrimináció törvényileg tiltott.

Úgy tűnik, teljes az összeomlás a nyugati civilizációban, amennyiben ez a trend folytatódik. És ebből jobb kimaradni. A magam részéről mindenesetre csak azt teszem, amit eddig is, nap nap után: élvezem annak az őskáosznak minden egyes pillanatát, amint két kisiskolás kölyök képes létrehozni és fenntartani. Bárhol, bármikor…

Szűcs Dániel/Felvidék.ma