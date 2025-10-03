Felemás módon viszonyul a lakosság a fiatalok külföldi továbbtanulásához. Körülbelül fele-fele arányban oszlanak meg a vélemények – derült ki a Go4insight felméréséből.

„15 százaléknyian rendkívül pozitívnak tartják, ha a fiatalok külföldi egyetemeken tanulnak, 15 százalékuk viszont egyértelműen negatívumnak” – mondta Rastislav Kočan, az ügynökség munkatársa.

A társadalom szinte tökéletesen pontosan megosztott ebben a kérdésben.

„Kicsivel többen, 40%-nyian tartják valamilyen szinten pozitívnak ezt a jelenséget, 30%-nyian pedig inkább negatívnak” – tette hozzá az ügynökség munkatársa. Életkor alapján is jól elkülöníthető a két tábor. A 24 éven aluliak több mint negyede pozitívnak tartja a külföldi továbbtanulást, a 60 év felettieknek csak a 10%-a.

A fiatalok hazatérésével kapcsolatban még szkeptikusabb a társadalom.

„A lakosság közel kétharmada úgy véli, a többség nem tér vissza külföldről Szlovákiába, és csak 13%-nyian gondolják, hogy szinte mindenki hazajön” – mondta Kočan. A leginkább borúlátóak ezen a téren a fiatalok, a diplomások és a Kelet-Szlovákiában élők.

A felmérést július végén és augusztus elején végezték 1000 megkérdezett bevonásával.

TASR/Felvidék.ma