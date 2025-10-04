Nagykorú lett a Nemzeti Vágta – a Nemzeti Sportrádió élőben jelentkezik a lovasünnepről

Háromnapos lovasfesztivállal ünnepli 18. születésnapját a Nemzeti Vágta. 300 ló, több mint 100 lovas, feszültségdús futamok és ámulatba ejtő lovasprogramok várják a közönséget október első hétvégéjén Szilvásváradon. Az esemény fénypontjáról, a vasárnapi döntőről a Nemzeti Sportrádió élőben tudósít a Körkapcsolás című műsorában 15 órától.

A Nemzeti Vágta véghajrájához a Nemzeti Sportrádió is csatlakozik.

A hallgatókat vasárnap 15 órától élő tudósítás és helyszíni interjúk kapcsolják be a szilvásváradi döntő futamokba.

A Nemzeti Vágta versenyigazgatója, Szotyori Nagy Kristóf az egyedülálló élményt ígérő esemény kapcsán a Sportreggelben korábban kiemelte, hogy számos showprogrammal készülnek, de a központi szerep továbbra is a Nemzeti Vágtáé.

A 15 szombati előfutamban összesen 60 település felnőtt lovasa indul. A versenyigazgató az esemény magyarság összekovácsoló erejét hangsúlyozva számolt be a határon túli versenyzők részvételének fontosságáról.

„Szívdobogtató, hogy a Vajdaságból, Felvidékről, Székelyföldről, Muravidékről is jönnek települések és csapataik a Nemzeti Vágtára, és már nemcsak a versenyre érkeznek, hanem itt is készülnek fel”

– mondta Szotyori Nagy Kristóf.

A szűnni nem akaró versenykedvet bizonyítja, hogy az idei Elővágtákra összesen mintegy félezer lovas nevezett a három kategóriában. „A fiatal generációból meglepően nagy számú jelentkezés érkezett, a Kishuszár Vágta mezőnyét bővítenünk is kellett” – hangsúlyozta a versenyigazgató, hozzátéve, hogy a gyerekeknél a legszembetűnőbb a mennyiségi és minőségi fejlődés. A 10-13 éves huszárgyerekek közül 16, míg a 14-17 éves kishuszárok közül 28 ló-lovas páros indul Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyén. Szotyori Nagy Kristóf kiemelte, hogy „A gyerekek körében látjuk, hogy benne van a génjeikben a ló iránti szeretet, így tovább tudjuk vinni a modern világban is, hogy a magyar egy lovas nemzet.”

Nemzeti Vágta döntő – vasárnap 15 órától élőben a Körkapcsolásban a Nemzeti Sportrádióban és a Dunán.

MTVA/Felvidék.ma