DióNap Őrösben: a hagyomány, közösség és gasztronómia ünnepe

Az ősz egyik legkedveltebb eseménye, a DióNap idén is sokakat vonzott Őrösbe, ahol a település gasztronómiai és kulturális hagyományait ünnepelték. A kétnapos fesztivál a közösségi programok, a hagyományőrzés és a diós finomságok jegyében telt, maradandó élményeket kínálva a látogatóknak.

A rendezvény péntek délután egy asztalitenisz-bajnoksággal indult, amelyen helyiek és vendégek mérhették össze tudásukat. A vidám, sportos hangulat megalapozta a szombati programok sorát.

Október 4-én 14:30-kor kezdődött a „viseletes falukerülés”, ahol a résztvevők színes népviseletben vonultak fel Őrös utcáin, életre keltve a falusi hagyományokat. A nézők lelkes tapssal fogadták a menetet.

Délután a közösség megemlékezést tartott az 1848–49-es forradalom és szabadságharc vértanúiról. Az ünnepségen koszorút helyeztek el, és nt. Kiss Miklós lelkipásztor mondott áldást. A jelenlévőket Furik Csaba megyei képviselő, Horváth Gyula polgármester és Kopasz József, a CSEMADOK járási elnöke köszöntötte. Beszédeikben hangsúlyozták a közösség összetartását, a múlt tiszteletét, valamint a DióNap kettős jellegét: a hagyományok ápolását és az örömteli együttlétet.

A DióNap elmaradhatatlan része volt a gasztronómiai verseny, ahol a résztvevők diós süteményekkel, tortákkal és más különlegességekkel versenyeztek. A zsűri nehéz feladat előtt állt, hiszen a nevezett alkotások ízben és küllemben egyaránt lenyűgözőek voltak. A közönség is kóstolhatta a finomságokat, így mindenki részese lehetett az ízek ünnepének.

A nap csúcspontja a 16 órakor kezdődő népművészeti előadás volt. Színpadra lépett a kisgéresi Kiscicék, a kisgyőri Tarsoly, a Szirénfalvi Hagyományőrző Csoport, a füzérradványi Hegyközi Dalárzók, az emődi Pincegazdák Dalárdája, a Kelecényi Népdalkör, valamint a házigazda Kőkúti Népdalkör.

Az idei DióNap ismét bizonyította, hogy a hagyományőrzés, a közösségi összetartás és a gasztronómiai élvezetek tökéletes harmóniában férnek meg egymással.

Felvidék.ma