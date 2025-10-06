Emelkedett a légúti megbetegedésben és az influenzában szenvedők száma

Az előző héthez képest az év 40. hetében 9,6 százalékkal emelkedett az akut légúti megbetegedésben szenvedők száma. Az influenza és az influenzaszerű megbetegedések előfordulása 24,7 százalékkal nőtt – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ).

A vizsgált héten 43 742 akut légúti megbetegedést regisztráltak.

A legtöbb beteg Eperjes, a legkevesebb Trencsén megyében volt. Főleg az öt évnél fiatalabb gyerekek körében terjedt a fertőzés.

A 40. naptári héten 4872 influenzás és influenzaszerű megbetegedésben szenvedő pácienst regisztráltak, ami a légúti megbetegedésben szenvedők 11,1 százalékát jelenti.

A legtöbb beteget Nyitra, a legkevesebbet Pozsony megyében regisztrálták. Az öt évnél fiatalabb gyerekek körében volt a legtöbb beteg. Összesen 10 oktatási intézményben – öt óvodában, négy alap-, és egy középiskolában szünetelt az oktatás.

TASR/Felvidék.ma