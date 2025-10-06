Így emlékeztünk meg az aradi vértanúkról 2025-ben a Felvidéken

Október hatodikát – az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után kivégzett 13 aradi vértanúra és a Pesten kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnökre emlékezve – 2001-ben nyilvánította a Magyar Országgyűlés nemzeti gyásznappá. Felvidék-szerte ezúttal is számos helyen tartottak megemlékezéseket.

A 13 aradi vértanú közül hárman születtek a Felvidéken, és maga a Pesten kivégzett Battyhány Lajos miniszterelnök is Pozsonyban született. Aulich Lajos, a szabadságharc utolsó hadügyminisztere német szülők gyermekeként ugyancsak Pozsonyban született, hamvai 1974 óta a vértanúk emlékoszlopa alatti kriptában nyugszanak. Lahner György, aki később a hadügyminisztérium tüzérségi és felfegyverzési osztályát vezette, a Turóc megyei Necpálban látta meg a napvilágot, földi maradványait szintén az emlékoszlop kriptájában helyezték el. Dessewffy Arisztid, aki a Felső-magyarországi Hadtest parancsnoka volt, a Kassától nem messzi Ósvacsákányban született, földi maradványai 1850 óta a Dessewffyek margonyai birtokán nyugszanak.

Cikkünk a felvidéki megemlékezésekről folyamatosan frissül!

***

A turulszobornál emlékeztek Bősön a vértanúkra

Vasárnap délután Bősön is megemlékeztek az 1849. október 6-án kivégzett aradi vértanúkról. A város önkormányzata és a Csemadok Bősi Alapszervezete közös rendezvényt tartott a kultúrház melletti téren, a turulszobornál.

A program a nemzeti lobogó felvonásával kezdődött a Csemadok-háznál, majd a résztvevők együtt vonultak a megemlékezés helyszínére. Nagy Anikó, a Csemadok helyi szervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, hangsúlyozva a magyar nemzet szabadságszeretetét: „A magyar nemzet a szabadság szeretetéről híres szerte a nagyvilágban. Legyen bármekkora az ellenerő, nemzetünk szabadsághoz való ragaszkodása mindig példaértékű marad.” Hozzátette, hogy a megemlékezés nemcsak a múltidézésről szól, hanem a nemzeti összetartozás és a közösségi emlékezet erősítéséről is.

Az ünnepi beszédet Zalka Lóránt önkormányzati képviselő, történelemtanár, az Amade László Alapiskola igazgatóhelyettese mondta. A bátorság és a példaképek jelentőségét emelte ki: „Vakmerően és bátran. Ismerősek e szavak? Nekünk példaképek kellenek – olyan emberek, akik élni tudják ezeket a szavakat, és értékeikkel töltenek meg minket, családjainkat és iskoláinkat.”

A koszorúzáson Bős város önkormányzata, a helyi katolikus és református egyház, a Magyar Szövetség képviselői, valamint a Csemadok Bősi Alapszervezete vett részt. A műsorban közreműködött Stifter Luca, Csikmák Máté, a Zöld Csillag Színjátszó Társulat, Bősi Szabó László, az Amade László Alapiskola diákjai és a 16. számú Széchenyi István cserkészcsapat tagjai.

A megemlékezés a Szózat közös eléneklésével zárult, méltó tiszteletadással a magyar szabadság hősei előtt.

***

Őrösben a DióNap keretén belül emlékeztek az aradi vértanúkra

Az ünnepségen koszorút helyeztek el, és nt. Kiss Miklós lelkipásztor mondott áldást. A jelenlévőket Furik Csaba megyei képviselő, Horváth Gyula polgármester és Kopasz József, a CSEMADOK járási elnöke köszöntötte. Beszédeikben hangsúlyozták a közösség összetartását, a múlt tiszteletét, valamint a DióNap kettős jellegét: a hagyományok ápolását és az örömteli együttlétet.

***

Megemlékezés Imregen az aradi vértanúk és gyóntatópapjuk, Sulyánszky Euszták tiszteletére

Az imregi ferences kolostor melletti parkban, Sulyánszky Eusztáknak, az aradi vértanúk gyóntatópapjának sírjánál tartottak megemlékezést az 1848–49-es forradalom és szabadságharc mártírjainak tiszteletére. A rendezvényen Soltész Zsolt magyarul, Jozef Sukeník ferences szerzetes pedig szlovákul köszöntötte a jelenlévőket, hangsúlyozva a közös emlékezés fontosságát. A megemlékezés szónoka Varga Tibor, Kaposkelecsény polgármestere volt, az imát Takács Dénes lelkész mondta, a nagykaposi Erdélyi János Vegyeskar és a Bodrogszerdahelyi Éneklőcsoport pedig szívhez szóló előadással járult hozzá az esemény méltóságához.

Varga Tibor beszédét Ady Endre Október 6. című költeményének soraival nyitotta, amely az aradi hősök áldozatát örökíti meg:

„Őszi napnak mosolygása,

Őszi rózsa hervadása,

Őszi szélnek bús keserve

Egy-egy könny a szentelt helyre,

Hol megváltott – hősi áron –

Becsületet, dicsőséget

Az aradi tizenhárom.”

A polgármester hangsúlyozta, hogy az aradi vértanúk neve „nem csupán történelem, hanem fogalom: a szabadság, a bátorság és az önfeláldozás örök jelképei ők”. Kiemelte, hogy 176 év távlatából sem veszítették el aktualitásukat, hiszen „a hősiesség és az önfeláldozás nem vész el az időben”.

A szónok külön megemlékezett Sulyánszky Euszták minorita szerzetesről, aki a vértanúk gyóntatópapjaként a legnehezebb pillanatokban is erőt és hitet adott a tábornokoknak. „Sulyánszki Euszták atya gyóntatópapként végigkísérte az aradi vesztőhelyre készülők utolsó útját. Hallgatta a szívük dobbanását, osztozott fájdalmukban és erőt adott nekik, hogy bátran viseltessenek életük végső óráiban” – idézte Varga Tibor, hozzátéve, hogy a szerzetes sírhelye „nem csupán a múlt emléke, hanem üzenet a jelennek: szolgálni csak igaz hittel, mély szeretettel és Istentől való kimeríthetetlen erővel lehet.”

A beszédben Varga Tibor párhuzamot vont a múlt és a jelen között, rámutatva, hogy a nemzeti önrendelkezés, amelyért az aradi hősök küzdöttek, ma is veszélyben van. „Közösségünk napjainkban is nagyhatalmi érdekek között egyensúlyozik. Keletről húzzák, nyugatról tolják népünket, Közép-Európa népeit egy már javában tomboló borzalmas háború felé” – figyelmeztetett, majd Kölcsey Ferencet idézve hangsúlyozta: „Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak / Hagyd örökűl, ha kihúnysz: A Haza minden előtt!”

***

„Igyekszünk a megtépázott Kossuth-lobogót foltozni”

Október 5-én, vasárnap délelőtt tartotta meg a Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete és a Nemesradnóti Református Egyházközség az aradi vértanúk emléknapját a gyülekezeti ház udvarán, az 1848/49-es emlékkőnél, amelyre ilyenkor kihelyezik a huszárszobrot is.

***

Az aradi vértanúk napja nem csupán a gyász, hanem a remény napja is

Megyercsen október 4-én, szombaton tisztelegtek az aradi vértanúk emléke előtt. A megemlékezést a Magyar Szövetség Helyi szervezete, az önkormányzat és a Csemadok Alapszervezete szervezte közösen szervezte meg. A megemlékezés szónoka dr. Viola Miklós, Nyitra megyei képviselő volt.

***

Adósai vagyunk magunknak – az aradi vértanúkra emlékeztek Muzslán

Október 3-án emlékeztek meg az aradi vértanúkról a muzslai temetőben hős Saághy Vendel 1849-es mártír pap síremlékénél. A rendezvény szónoka Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke volt, aki a magyar szabadságharc egyik legnagyobb szellemi vézérének gondolatával köszöntötte a megemlékezőket.

Felvidék.ma