Világos szabályozásra van szükségük a városi rendőrségeknek

A városi rendőrség épülete (Fotó: KVH)

Világos törvényi szabályozásra van szükségük a városi rendőröknek, hogy megfelelően láthassák el feladataikat – jelentette ki a TASR hírügynökségnek Miroslav Antal, a Pozsonyi Városi Rendőrség parancsnoka.

„Világos törvényi szabályozásra van szükség, hogy tudjuk például, pontosan hogyan járhatunk el a kezelhetetlen, alkalmazkodni képtelen személyekkel, ami egyre égetőbb problémává válik”

– jelentette ki Antal.

Lucia Kurilovská belügyi államtitkár a városi és községi rendőrségekről szóló törvény pontosítása mellett a szabálysértésekről szóló törvénymódosítás felülvizsgálását is megígérte.

„Már elkészültek a szabálysértésekről szóló törvény módosító javaslatai, és a szankciók bővítésével is számolunk. Például a 30 eurós bírságok több gondot okoznak, mint amennyi hasznuk van, mert sok esetben lehetetlen ezeket behajtani. Ezért a községi közmunka bevezetésével is számolunk” – mondta Kurilovská.

TASR

