XIV. Leó pápa szabályozta a vatikáni bank hatáskörét

XIV. Leó szabályozta az IOR vatikáni pénzintézet hatáskörét, amelytől elvette a pápai állam pénzügyi befektetései feletti kizárólagos döntési jogot a hétfőn közölt rendelkezéssel.

A vatikáni bankként ismert IOR mostanáig önállóan döntött az olaszországi vagy külföldi befektetésekről.

A XIV. Leó saját akaratából (motu proprio) kiadott Coniuncta cura kezdetű apostoli levél az IOR kizárólagos joga helyett társfelelősséget vezet be, amelyet a pénzintézetnek meg kell osztania az Apostoli Szék Vagyonkezelőségével (Apsa).

A dokumentum a pápai állam pénzügyi eljárásrendszerét szabályozza újra.

Az IOR és az Apsa közötti egyensúly évtizedek óta napirenden szerepel a Vatikánban. XVI. Benedek pápa lemondása előtt kevesebb mint egy évvel leváltotta az IOR majdnem teljes vezetőségét. Ferenc pápa – 2013-as megválasztása után – elindította Vatikán Állam pénzügyeinek rendezését.

A néhai egyházfő 2022-ben ruházta fel az IOR-t a pénzügyi befektetések feletti kizárólagos joggal, amit most utódja felülvizsgált.

Az Apsa hatáskörébe tartozik a pápai állam ingatlanjainak kezelése. 2021-es adat szerint a vatikáni ingatlanok száma meghaladja az ötezret. Több mint négyezer Olaszországban, több mint ezer külföldön található.

XIV. Leó pápa rendelkezése időben egybeesik azzal a perrel, amely a vatikáni másodfokú bíróságon zajlik, és egy londoni ingatlant érint. A brit főváros központjában található épületet a Vatikán 2014-ben több mint háromszázötven millió euróért megvásárolta, majd közel a feléért eladta.

A pápai államnak okozott kárért a vatikáni bíróság 2023-ban első fokon öt és félévre ítélte Angelo Becciu bíborost, aki az adásvétel idején a szentszéki államtitkárság vezető beosztásában határozott az ingatlan sorsáról.

