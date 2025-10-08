Home Kitekintő Az Európai Bizottság a versenyképesség javítása helyett a háborúra koncentrál
Kitekintő

Az Európai Bizottság a versenyképesség javítása helyett a háborúra koncentrál

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: MTI

Az Európai Parlament keddi plenáris ülésén vitatták meg a képviselők, hogy miként lehetne kiteljesíteni az egységes piacot és kiaknázni a még benne rejlő lehetőségeket. Győri Enikő, a Patrióták gazdaságpolitikai felelőse felszólalásában kiemelte: „A Bizottság az egységes piac korlátainak lebontása helyett a háborúra koncentrál. Mindezt úgy, hogy a Nemzetközi Valutaalap szerint a piaci korlátok az áruk esetében 44%-os, a szolgáltatásoknál pedig 110%-os vámnak felelnek meg. Sürgősen cselekedni kell, különben Brüsszel cselekvésképtelensége végleg megöli Európa versenyképességét.”

„Csökkenteni kell az energiaárakat, fejleszteni az összeköttetéseket, nem pedig büntetni a nehezebb földrajzi adottságú tagállamokat, mint Magyarország.

Egyenlőséget kell teremteni a régiók között is, a Bizottság nem dolgozhat mindig Nyugat-Európa érdekében,

mint azt a szolgáltatási irányelvnél vagy a mobilitási csomagnál tette. A megtakarítási unió kialakítása során így elvárom, hogy a Bizottság a kisebb, főképp kelet-közép-európai tőkepiacok érdekeire is tekintettel legyen” – fogalmazott Győri Enikő.

A fideszes képviselő végül felszólította a Bizottságot és az Európai Parlament baloldali képviselőit, hogy ne lassítsák az egyszerűsítési csomagok tárgyalását, hiszen az adminisztratív terhek ellehetetlenítik az európai vállalkozásokat.

„Mi, Patrióták elvárjuk, hogy Brüsszel az eredeti feladatára koncentráljon a tagállamok méltatlan megkülönböztetése helyett”

– fogalmazott.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

