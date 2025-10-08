Közel 6 ezer eurót kap minden egyes gyermek, aki a magyar iskolát választja a Felvidéken

Rengeteg szó esik a beiratkozásokkor a magyar iskolaválasztás fontosságáról és helyességéről. Szakemberek, pedagógusok, pszichológusok mondtak el számtalan érvet amellett, hogy milyen károkat okozhat egy gyermek lelkében, ha idegen nyelvi közegben kell tanulnia, és mennyivel jobb teljesítményre képes, ha az anyanyelvén tanulhat. Emellett egy sor sikeres személy: vállalkozók, orvosok, mérnökök, kutatók, színészek, tudósok, politikusok stb. mondták el, hogy sikeres karrierjüket bizony nem biztos, hogy elérték volna, ha nem anyanyelven kezdik meg a világ meghódítását.

Mindazonáltal van az iskolaválasztásnak egy más aspektusa is, mégpedig az anyagi oldal. Hála Istennek ma már a Felvidéken nem kell szinte sehol arról vitát nyitni, hogy netán a szlovák iskolák infrastruktúrája fejlettebb lenne, mint egy magyaroké. Ma már szinte mindenhol azonosak a feltételek.

Az viszont egy korántsem elhanyagolható szempont, hogy a Magyar Állam a Szülőföldön magyarul és egyéb más programok keretében nem kevés anyagi támogatást nyújt a diákok részére.

A Szülőföldön magyarul programban minden évben 100 ezer forintnyi ösztöndíjat kap minden egyes magyar tanintézményt látogató gyermek, ami a jelenlegi árfolyamon számolva hozzávetőleg 250 eurót jelent. Természetesen nemcsak az alapiskolások vehetik igénybe ezt a támogatást, hanem már az óvodások és természetesen a középiskolások, sőt az egyetemisták is.

Tehát akkor számoljunk: 3 év óvoda, 9 év alapiskola és 3-4 év középiskolai tanulmány esetén ez az összeg 3750–4000 euró.

Egyetemre járva ez (annak függvényében, hogy hány évet végez az illető) 750–1250 euróval növekszik. Ráadásul az egyetem esetében már nem feltétele az ösztöndíjnak, hogy magyar nyelvű legyen az intézmény oktatási nyelve.

További támogatással is számolhatunk, a Rákóczi Szövetség beiratkozási programjával, ahol egyszeri 10 000 forintot, azaz 25 eurót kapnak, valamint egy hozzávetőleg 50 euró értékű, jó minőségű iskolatáskát és tanszercsomagot.

Tehát ha egy magyar gyerkőc az óvodától a középiskoláig magyar tanintézményt látogat, majd az egyetemen is igénybe veszi az ösztöndíjat, akkor 21 év alatt 5250 eurót gyűjthet össze.

Ezek mellé további előnyök és támogatások is járnak, mint például a Határtalan program, amelynek keretén belül alap- és középiskolás osztályoknak van lehetőségük kirándulásokra.

Mindazonáltal nemcsak az iskoláztatást támogatja a magyar nemzetpolitika, de már a megszületést is. A Köldökzsinór program által egyszeri 64 ezer forint (160 euró), míg a Babakötvény igénybevételével további 42 500 ezer Ft (kb. 105 euró) támogatást kapnak a csöppségek. Ez utóbbi az Államkincstár számláján kamatozik egészen a gyermek 18 éves koráig (hozzátenni lehet, kivenni belőle nem).

A további segítségnyújtás Magyarország részéről a Magyar Igazolvány adta kedvezmények (utazási, kulturális, stb.)

Tehát ha mindent összeszámolunk, egy magyar gyerek megszületésétől diplomázásáig közel mintegy 6 ezer euró támogatáshoz juthat.

Ha esetleg valakinek nem lenne elég érv, hogy a magyar iskolák színvonala semmivel sem gyengébb a szlovákokénál, hogy magyar iskolát végezve is lehet érvényesülni (nemcsak Szlovákiában, de világviszonylatban is), úgy gondoltuk, összegyűjtjük az anyagi vonzatát is a helyes döntésnek és a jó iskolaválasztásnak.

A magyar iskolával ugyanis mindenki jól jár, nemcsak morálisan, erkölcsileg, de anyagilag is!

Csonka Ákos/ Felvidék.ma