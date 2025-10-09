A Békemenet üzenete: nem leszünk gyarmat, megvédjük hazánk szuverenitását!

„Az október 23-ai Békemenettel azt üzenjük, hogy nem leszünk gyarmat, és megvédjük hazánk szuverenitását” – hangsúlyozta Csizmadia László, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) elnöke az idei Békemenet megszervezéséről tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.

Csizmadia László közölte:

október 23-án 9 órától az Elvis Presley téren gyülekeznek, ahonnan a Margit híd–Nyugati tér–Alkotmány utca útvonalon a Kossuth térre vonulnak az 1956-os forradalom emlékére rendezett állami ünnepségre.

„Célunk, hogy magasra tartsuk Békemenetünk lámpását, hogy az megvilágítsa Európát is” – fogalmazott.

A CÖF-CÖKA elnöke azt mondta: veszélyes időket élünk, amikor külső és belső támadások érik hazánkat. Hozzátette: a Békemenet szervezői és a szellemi honvédők patrióta szellemben a jövőt kívánják építeni. Támogatják azt a következetes magatartást, ami a népfelség elvére támaszkodva kikéri a magyar emberek véleményét – magyarázta.

Csizmadia László hangsúlyozta: Ursula von der Leyen és Manfred Weber vesszőfutása az orosz-ukrán háborúba menekülést jelenti, mert közeledik számukra az eltáv és az elszámoltatás.

Kiemelte továbbá, hogy

a Békemenet fejet hajt az 1956-os forradalom résztvevői és mártírjai előtt, felöltőjük alatt azonban nem pisztolyt, hanem igaz szívet és lelket visznek.

„Akik velünk tartanak, bizonyítják, hogy a haza minden előtt, és hogy keresztény, nemzeti, konzervatív értékeinket továbbra is kincsesládánkban őrizzük” – fogalmazott az elnök, megjegyezve: bíznak abban, hogy 2026-ban olyan kormány kerül hatalomra Magyarországon, amelyik Európában példakép.

Bayer Zsolt szerkesztő-publicista arról beszélt, hogy a mostani Békemenet fontossága a legelső, 2012-es menet fontosságához mérhető, mert akkor „szorongatta” úgy külföldről a kormányt a „birodalomépítő erő”, ahogy most. „Ma azt látjuk, hogy az Európai Unió (EU) vezetői szinte mindenáron háborúba akarnak lépni”.

„Alig-alig maradt józan hang az unióban, amelyik ezzel szembe megy, ennek képviselője a magyar kormány és a magyar miniszterelnök, akit ebben mindenképp támogatni akarunk.”

Kiemelte: az EU vezetői Európát gazdaságilag is tönkre akarják tenni, ezért nekik „semmi nem drága.” Az olcsó orosz energiától való eltávolodás az egész európai gazdaságnak komoly kihívást jelent, és a német ipar is megy tönkre, az EU-nak ugyanakkor „ez sem számít”, csak a „megmagyarázhatatlan háborús őrület.”

A publicista beszélt arról is, hogy az EU súlyos köztörvényes bűnözők mentelmi jogát is képes fenntartani. Béke-, haza- és családszerető emberek számára nem tűrhető tovább, amit az EU művel – hangoztatta.

Bayer Zsolt emlékeztetett: 1956-ban a magyar nemzet fellázadt a Szovjetunió ellen. Most, 2025-ben az EU viselkedik úgy velünk, ami tűrhetetlen – tette hozzá.

Fricz Tamás politológus, a CÖF-CÖKA Kuratórium tagja hangsúlyozta: a 2026-os választás sorsdöntő lesz Magyarország jövője szempontjából.

Az a tét, hogy Magyarország magyar ország marad-e, vagy Brüsszel kiszolgáltatott gyarmata

– mondta. „Függetlenségünk megőrzése az igazi tét” – szögezte le, hozzátéve: Magyarország úgy szeretne az EU tagja maradni, hogy saját ügyeiben, a legfontosabb kérdésekben – mint például gazdaság, adópolitika, kulturális ügyek, genderügyek – önállóan tudjon dönteni. Szavai szerint ezzel szemben a Tisza párt a brüsszeli politikát akarná ráerőltetni az országra. „A Békemenet azért nagyon fontos, mert nem egyszer hozta ki a bajból Magyarországot” – mutatott rá, megjegyezve: a rendezvény most is sok segítséget adhat ahhoz, hogy ezt a sorsdöntő parlamenti választást meg tudják nyerni.

Stefka István újságíró rögzítette: példátlan, ami történik napjainkban, és kísértetiesen hasonlít 2012-höz, „amikor külföld be akart avatkozni a magyar politikába”. Úgy fogalmazott, Brüsszel most is egy független, szuverén országot szeretne irányítani.

A Békemenet arra készült, hogy megvédjük Magyarország szuverenitását

– húzta alá. Hozzátette: a 2012-es Békemenet az első olyan nemzeti felvonulás volt, ami – ötvenhathoz hasonlóan – mindenkit megdöbbentett. Több mint félmillióan vonultak az utcára, jöttek Erdélyből, Délvidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról is – idézte fel, megjegyezve: a menet bizonyította azt, hogy a magyar állampolgárok békeszeretők. Ezt a közösséget meg kell védeni – hangsúlyozta Stefka István, hozzátéve: mindenkit várnak október 23-án.

Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője azt mondta:

a közösségi média terjedésével gyakran találkozni a trollokkal, de nem gondoltak arra, hogy ez a lincselő tömeg rendszerbe szerveződik.

Szavai szerint olyan helyzet alakult ki, hogy még baloldaliak is kénytelenek lemondani nyilvános szerepléseket, mert megfélemlítették őket.

„A gyűlölet hadseregével szemben a szeretet hadseregét kell tudnunk kiállítani” – jelentette ki. Hozzátette: erőt szeretnének adni mindazoknak, akik hisznek a szeretet és az összefogás erejében. „Elég erősek vagyunk, hogy megőrizzük az EU utolsó stabil, kifogástalanul működő demokráciáját” – szögezte le Bencsik András.

Ifjabb Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője úgy fogalmazott: a Békemenet olyan branddé vált, amit nem lehet ellopni, és másolni sem, akárcsak Kötcsét, a nemzeti konzultációt vagy a nemzeti érzületet.

Úgy folytatta: október 23-án emlékeznek a hősökre, mártírokra, azokra, akik a nemzeti oldalt választották, szemben a kádáristákkal.

A szóvivő kitért arra is, hogy Magyar Péter, a Tisza párt és Dobrev Klára, a DK EP-képviselője mentességét antifás bűnözővel együtt őrizte az Európai Parlament. „Tőlünk egyikük sem fog mentelmi jogot kapni” – hangsúlyozta.

MTI