A kormány javasolja a belső égésű motorok kivezetésének felülvizsgálását

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő javasolni fogja Orbán Viktor magyar kormányfőnek, hogy az Európai Tanács október 23-án kezdődő ülése előtt a V4-ek soros elnökeként hívja össze a visegrádi négyek ülését, melyen a belső égésű motorok kivezetésének felülvizsgálását vitatnák meg.

Emellett javasolni fogja António Costának, az ET elnökének, hogy a tanács határozata teremtse meg a lehetőséget az EU autóiparának jövőjéről és fenntarthatóságáról szóló vitára – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Robert Fico, miután tárgyalt az autóipar képviselőivel.

A kormányfő és Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszter azt kérdezte a munkaadóktól, szükségesnek tartják-e a belső égésű motorok kivezetésének felülvizsgálását, esetleg szükségesnek tartják-e az ágazattal kapcsolatos más döntések módosítását is.

„Teljes az egyetértés, hogy felül kell vizsgálni a 2035-ös határidőt”

– mondta Fico. A módosítási javaslatokról azonban további egyeztetésre van szükség, mivel több autógyár már lépéseket tett és beruházásokat hajtott végre az elektromos autók gyártására való átállásra, vagy kifejezetten erre specializálódott.

Fico elmondta, az autóipar adja a hazai össztermék 10%-át, az export 44%-át, 125 ezer embert foglalkoztat, a beszállítók pedig további 220 ezret. A kormányfő leszögezte,

katasztrófát jelentenének Szlovákia számára az autógyártást érintő negatív változások.

Saková hozzátette, az autógyárak elvárása, hogy kiépüljön az elektromobilitáshoz szükséges infrastruktúra. A miniszter elmondta, Szlovákiában bővül az elektromos töltőállomások hálózata, pályázatot írtak ki gyorstöltőállomások építésére az autópályák és autóutak mentén. Az érdeklődés tízszeres ez iránt a vállalkozók részéről, és az önkormányzatok részére is pályázatot hirdettek.

Alexander Matušek, a Szlovák Autóipari Szövetség elnöke örvendetesnek nevezte a töltőállomások számának bővítésével kapcsolatos bejelentést. Szerinte nincs szükség a belső égésű motorok kivezetési dátumának módosítására, inkább támogatni kell a plug-in hibrid autók gyártását. Hozzátette, az Egyesült Államok, valamint Kína is ezt az utat választotta.

TASR/Felvidék.ma