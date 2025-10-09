Átadták a zselízi magyar alapiskola korszerűen felújított főépületét

Ünnepélyes keretek között átadták a zselízi magyar tannyelvű alapiskola gyönyörűen és korszerűen felújított főépületét. Az esemény egy többéves önkormányzati törekvés betetőzése, amelynek célja az volt, hogy a város magyar iskolája végre olyan környezetben működhessen, amely méltó a benne folyó nevelő-oktató munkához.

A beruházás a Helyreállítási és Megújulási Alapból valósult meg, mintegy 1,23 millió eurós támogatásból. A munkálatok az év elején kezdődtek, és a projekt nemcsak az iskola épületének korszerűsítését, hanem annak energiahatékonysági fejlesztését is szolgálta.

A gimnázium egykori épülete a Magyar Kormány Református Egyházzal létrejött támogatása révén újult meg, és az épületben létrehozott református bölcsőde megalapítása és működése tette lehetővé és biztosítja azt, hogy a Cimbora óvoda is méltó helyen működhessen.

A felújítás során a főépület külső szigetelést kapott, továbbá teljes nyílászárócserét hajtottak végre. Az új, modern ablakokra szabályozható külső árnyékolókat szereltek, emellett korszerűsítették a fűtési és vízmelegítő rendszert, valamint új világítást és hőcserélő, szellőzőrendszert telepítettek.

A fejlesztés nem csupán a diákok és pedagógusok mindennapjait teszi kényelmesebbé, hanem hosszú távon is csökkenti az iskola fenntartási költségeit, az energiafelhasználás mérséklésével pedig a város környezeti terhelését is.

A magyar tannyelvű alapiskola otthona Zselíz egyik legrégebbi és legpatinásabb épülete, 1942-ben épült, így a város meghatározó oktatási intézménye, amely évtizedek óta a helyi és környékbeli magyar közösség gyermekeinek ad otthont.

A mostani felújítás ezért nem pusztán építészeti beruházás, hanem identitáserősítő üzenet is: a város magyar közösségének jövőjébe fektetett hit és bizalom jele.

Máté Anikó igazgató mellett köszöntőt mondott Juhász András polgármester is, valamint szót kért Nyustyin Ferenc nyugalmazott igazgató is, aki részleteiben mutatta be az épületkomplexum és az iskola történetét, amelynek falai közt 42 éven keresztül tanított.

Az átadón helyi önkormányzati képviselők, pedagógusok, diákok és szülők is jelen voltak, akik együtt örültek annak, hogy erre a felújításra végre sor került.

Az iskolavezetés reményei szerint a komplexum megújulása új lendületet ad majd az oktatásnak, és példát mutat arra, miként lehet a modernizációt és a közösségi értékek megőrzését kéz a kézben megvalósítani.

Az örömünnep nem maradt meglepetés nélkül. Bár az ünnepségen nem tudott részt venni Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke, de az azt követő szülői értekezletre odaért, s bejelentette, hogy

a felújítás hamarosan folytatódik az iskola B pavilonján is, amely az Integrált Területi Beruházási Alapból valósulhat meg közel egymillió eurós keretből.

„Ha végigtekintünk az iskolakomplexum udvarán, láthatjuk, hogy az elmúlt évtized során milyen gyökeres változások mentek végbe. Megújult a gimnázium egykori épülete, ahol bölcsőde létesült és odaköltözött a Cimbora óvoda, megújult a városi sportcsarnok, megújult és megújul az iskola két épülete, illetve az udvarrendezés is részben megvalósult. Ez utóbbit kell még teljesen befejezni” – ecsetelte az alispán.

Csonka Ákos, Felvidék.ma