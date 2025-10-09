Home Itt és Most Az oktatási miniszter mentegeti a felsőoktatási vezetők döntését
Itt és Most

Az oktatási miniszter mentegeti a felsőoktatási vezetők döntését

Szerinte nem a kormány ellen irányul a november 17-ei szabadnap meghirdetése

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Tomáš Drucker (Szalai Erika/Felvidék.ma, archív)

Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási miniszter szerint nem a kormány ellen irányul, hogy sok egyetem és főiskola szabadnapot hirdetett november 17-re.

„Ez egy olyan gesztus, amellyel a nemzetközi diáknap előtt tisztelegnek” – jelentette ki Drucker.

Közölte, hogy azokban az iskolákban is megemlékeznek november 17-ről, ahol lesz oktatás.

Leszögezte, hogy ennek a munkaszüneti napnak az eltörlésére a konszolidáció miatt volt szükség.

„Az egyik lehetőség volt a munkaszüneti napok számának csökkentése, de az ünnepnapot nem töröltük el, fontos megemlékezni erről a napról” – tette hozzá. A parlament a konszolidációs csomag keretében törölt el munkaszüneti napokat szeptember 24-én.

Felvidék.ma/TASR

 

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A kormány javasolja a belső égésű motorok kivezetésének...

Az államfő hat új szlovák nagykövetet nevezett ki

Már lehet pályázni a Hunyadi János Ösztöndíjra

Peter Pellegrini szlovák államfő Sulyok Tamás magyar köztársasági...

Bizonyítást nyert, hogy Juraj C. terrortámadást követett el

Pellegrini aláírta a konszolidációs csomagot

Felavatták Duray Miklós síremlékét Losoncon

Juraj C. máig nem bánta meg a tettét,...

A baleset-megelőzési rendőrségi napon 2300 szabálysértésre derítettek fényt,...

Juraj C. védőügyvédje visszautasítja a terrorizmus vádját

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma