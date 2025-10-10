A napokban a legnagyobb intenzitású az őszi madárvonulás

Az őszi madárvonulás ebben az időszakban éri el a csúcspontját, intenzitása október második felétől fokozatosan csökkenni kezd, tájékoztatta a TASR hírügynökséget Eva Horková, a Szlovákiai Ragadozómadár-védő Egyesület szóvivője. Október második szombatja, amely idén október 11-re esik, minden évben a költöző madarak világnapja.

„Becslések szerint 1,5–2,9 milliárd madár repül Európából Afrikába az őszi vonulás során, számuk átlagosan 2,1 milliárd. Ennek a mennyiségnek körülbelül 73 százalékát a 16 leggyakoribb madárfaj teszi ki, amelyek főként a Földközi-tengeren és a Szahara sivatagon át vonulnak, hogy elérjék Afrika Szaharától délre fekvő területeit” – mondta Roman Slobodník, a Szlovákiai Ragadozómadár-védő Egyesület koordinátora.

Elmondása szerint az őszi vonulás kezdetét a „madarak belső órája” határozza meg, amely a nappalok hosszához igazodik. Megemlítette az énekes nádiposzátát, amely júliusban kel útra, hogy december elején elérje dél-afrikai telelőhelyét.

Slobodník kifejtette, hogy a madarak vonulásuk közben érzékszerveik kombinációját használják a tájékozódáshoz, képesek érzékelni a Föld mágneses mezejét, de tájékozódnak a csillagok és a Nap helyzete alapján, továbbá vizuális tereptárgyak, tengerpartok és hegygerincek is tájékozódási pontként szolgálnak számukra. „A madarak vonulásuk során a legközvetlenebb és legkevésbé megterhelő útvonalat választják, például folyómedreket, hágókat, völgyeket, síkságokat, ahol elegendő táplálékforrás áll a rendelkezésükre.

A Közép- és Kelet-Európán át vonuló madarak Európa második legnagyobb folyóját, a Dunát is fontos vonulási útvonalként használják” – tette hozzá.

A madarak vonulás közben számtalan veszélynek vannak kitéve. A fiatal, idei költésűek a leginkább sérülékenyek. Olyan természetes tényezők, mint például a kedvezőtlen időjárás, a kimerültség, a táplálékhiány, a betegségek vagy a ragadozók is végzetesek lehetnek számukra. De pusztítja őket az emberek vadászati tevékenysége, továbbá útjukba kerülő méretes akadályok, üvegfelületek vagy közvetlenül a repülésük magasságában található elektromos vezetékek. „Veszélyt jelentenek a nem biztosított 22 kV-os villanyoszlopok, ahol a madarak leszálláskor áramütés veszélyének vannak kitéve.

Ezen tényezők miatt évente több százezer madár pusztul el” – jegyezte meg Slobodník.

„Ezekre a fenyegetésekre reagál a LIFE Danube Free Sky nemzetközi projekt, melynek keretében terelő- és védőelemeket szerelnek a Duna mentén lévő elektromos vezetékekre, melyek felhívják a madarak figyelmét az akadályokra vagy lehetővé teszik a vezetékre való biztonságos leszállásukat” – mondta a projekt koordinátora, Marek Gális. A projekt megvalósításába hét ország kapcsolódik be, és az Európai Unió, valamint a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának társfinanszírozásával valósul meg. „Összesen 15 partnerrel, köztük energiacégekkel, vasúttársasággal, civil szervezetekkel és nemzeti parkokkal dolgozunk azon, hogy a Duna menti térségben biztonságosabbá tegyük a madárvonulást” – tette hozzá Gális.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk