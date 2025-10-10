Az olvasók 94 százalékának segítettek már a könyvek a nehéz élethelyzetek átvészelésében

Szórakoztató olvasmányok, önismereti és pszichológiai könyvek, valamint klasszikus és szépirodalmi alkotások – ezeket olvassák leggyakrabban a Libri olvasói stresszes vagy nehéz élethelyzetekben. A könyvkereskedő az olvasás és a mentális egészség kapcsolatát vizsgáló, több mint 700 fős, nem reprezentatív felméréséből kiderült, hogy a válaszadókat leginkább a saját nehézségeiktől való eltávolodás, a hétköznapokból való kizökkenés segíti a problémás élethelyzetekkel való megküzdésben. Október 10-e a mentális egészség világnapja – ennek apropóján a Libri az olvasás lelki egészségvédő, stresszcsökkentő hatására igyekszik ráirányítani a figyelmet.

Ma világszerte több mint 1 milliárd ember küzd valamiféle mentális betegséggel – vagyis a lelki problémák minden 8. ember életét megnehezítik. 1992-ben október 10-ét a Lelki Egészség Világszövetsége (World Federation for Mental Health) a mentális egészség világnapjává nyilvánította – a kezdeményezés célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a lelki egészség megőrzésének fontosságára, valamint segítsen lebontani a mentális betegségekhez kapcsolódó társadalmi előítéleteket is.

A világnap apropóján a Libri arra volt kíváncsi, hogy milyen szerepet játszanak az olvasók életében a könyvek – éppen ezért október első napjaiban a könyvkereskedő egy,

a könyvek és a lelki egészség kapcsolatát vizsgáló online felmérést végzett, amelyet több mint 700-an töltöttek ki.

A kutatásból kiderült: az olvasók csaknem 98 százaléka szerint a könyveknek szerepük van a lelki egészség megőrzésében, és mintegy 94 százalékuk szerint segítenek a nehéz, stresszes vagy kritikus élethelyzetek átvészelésében is. A kérdőív válaszai alapján úgy tűnik, a legtöbb olvasónak saját tapasztalata is van ezen a téren: 53 százalékuk gyakran, egyharmaduk (29,4%) mindig, majdnem 16 százalékuk pedig alkalmanként olvas, ha lelki nehézsége adódik.

A felmérésben a Libri az olvasmányok típusára is rákérdezett: a nehéz, stresszes helyzetekben válaszadók háromnegyede (74,5%) kifejezetten könnyed, szórakoztató irodalmat keres, ugyanakkor több mint harmaduk (37,6%) önismereti, önsegítő vagy pszichológiai témájú könyvekhez is szívesen fordul, míg 34 százalékuk klasszikus vagy kortárs szépirodalmat olvas.

A Libri arra is kíváncsi volt, hogy milyen módon segítettek az olvasóknak a könyvek. A válaszadók 73 százaléka azt állította, hogy az olvasás legnagyobb előnye, hogy segít eltávolodni az aktuális problémáktól, és csaknem 56 százalékuk mondta azt, hogy a könyveknek köszönhetően nyugodtabbá, felszabadultabbá válik.

„A könyvek egy másik világba repítenek, segítenek kizökkenni a hétköznapokból és elfelejteni a problémákat” – állította egybehangzóan több válaszadó.

„Felmérésünkben arra voltunk kíváncsiak, vajon mennyire evidens választás olvasóink számára a könyv egy-egy megterhelő, stresszes élethelyzetben vagy krízisben. Számunkra is meglepő volt, hogy a kapott válaszok mennyire összhangban vannak a nemzetközi szakirodalom eredményeivel, hiszen több tanulmány is beszámol arról, hogy az olvasás elsősorban a hétköznapi élethelyzetektől való eltávolodásnak, a művek szereplőivel való azonosulásnak köszönhetően segít, ugyanakkor mérhető fiziológiás, stresszcsökkentő hatása is van – vagyis az olvasók kiegyensúlyozottabbak lesznek egy jó könyv elolvasásának köszönhetően” – mondta Ludvig Orsolya Stefanie, a Libri marketing- és kommunikációs igazgatója.

A kérdőívből az is kiderült, hogy az olvasáson túl milyen egyéb stresszcsökkentő módszereket vetnek be a válaszadók akkor, amikor valamilyen lelki nehézséggel küzdenek. Csaknem 60 százalékuk merít erőt a barátaival való beszélgetésekből, ugyanakkor a válaszadók mintegy fele jelölte meg a film- és sorozatnézést (51,4%), valamint a sportot és a mozgást (50,6%) lehetséges megküzdési módként, míg a kitöltők 42 százaléka a természetjárásból is szívesen merít erőt. A felmérésből kiderült:

egy krízishelyzet esetén minden ötödik válaszadó (18,4%) hajlandó szakemberhez (pszichológus, terapeuta) is fordulni.

A Libri több kezdeményezése is az olvasás jótékony hatásaira hívja fel a figyelmet. A 20 perc könyvklub kampány és ennek offline programsorozata azt a gondolatot népszerűsíti, miszerint már napi 20 perc olvasás is jelentősen csökkenti a stressz-szintünket. Emellett a könyvkereskedő kifejezetten fontosnak tartja a gyermekek olvasás iránti érdeklődésének felkeltését – egyrészt a Libri Mini gyermekirodalmi program, másrészt egy friss, a Semmelweis Egyetem Bókay klinikájával kötött együttműködés segítségével, melynek során a meseolvasás fontosságára irányítják a reflektorfényt.

A Libri nem reprezentatív, online felmérését 2025. október 2-7. között összesen 718 ember, többségében nők (95%) töltötték ki. A válaszadók csaknem egyharmada (29,5%) 35-44 éves, 26,3 százalékuk 25-34 év közötti, 25,4% százalékuk 45-54 éves, míg a fennmaradó 18,8 százalék a 12-24 éves és az 55 év feletti korosztályból kerül ki.

A kitöltők több mint fele (54,3%) rendelkezik felsőfokú iskolai végzettséggel, 34,5 százalékuknak pedig középfokú végzettsége van. A válaszadók 19,8 százaléka lakik Budapesten, 34,7 százalékuk városban, 24,9 százalékuk megyeszékhelyen, míg 20,6 százalékuk pedig községben vagy faluban él.

A Libri az ország prémium, piacvezető könyvkereskedőjeként szakértői szemléletet és megbízhatóságot közvetít. Mindenkori missziója az olvasás és a kultúra népszerűsítése. Országos méretű, 56 boltot magába foglaló hálózatával és webáruházával évente több millió vásárlót szolgál ki. 2025-re a Libri meghirdette az olvasás évét, melynek keretében az olvasókkal együtt számolják az idén elolvasott oldalakat, illetve számos aktivitással is készülnek az olvasás népszerűsítése jegyében.

