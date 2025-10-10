Fico szerint a költségvetés garantálja az államháztartás kézben tartását

A költségvetési tervezet egyhangúlag történt elfogadása a kormányban jó hír az ország számára. Garantálja az egészséges és ellenőrzött államháztartást – jelentette ki a kormány pénteki rendkívüli ülése után Robert Fico (Smer-SD) kormányfő. Közölte, hogy a parlament már a jövő héten megvitatja a tervezetet.

„Helyes döntést hoztunk ma. Kiegyenlített költségvetése lesz az országnak a 2026–2028-as években, ami garantálja, hogy a 2027-es választás után felálló kormány rendezett államháztartást vehet át” – mondta Fico.

Emlékeztetett, hogy amikor kormánya 2023-ban hatalomra került, a szlovák államháztartás volt a legrosszabb állapotban az egész EU-ban, és 6,5% volt a GDP várható hiánya.

„Számomra az a leglényegesebb, hogy nem azt tettük, amit a franciák. Nyugodtan mondhattuk volna azt is, hogy szenvedjen az, aki utánunk jön, nem teszünk rendet az államháztartásban” – folytatta a kormányfő, és a jelenlegi nehéz helyzetben „óriási siker”-nek nevezte a költségvetési tervezet, illetve előtte a konszolidációs csomag elfogadását.

Kiemelte, hogy a szükségszerű takarékoskodás ellenére több pénz jut az oktatásügynek és az egészségügynek.

„Megmarad a 13. havi nyugdíj, amit a közös kormányzásunk egyik pillérének tartok, és nem nyúltunk hozzá a kialakult szociális hálóhoz” – hangsúlyozta Fico. Leszögezte, hogy Szlovákiában rekordalacsony a munkanélküliség és a bérek növekedése meghaladja az inflációt.

Kiemelte a többi kormánypárt hozzáállását is. „Nehéz tárgyalásaink voltak, de megoldottuk. Megmutatkozott, hogy a kormánykoalíció politikailag érett és tudatosítja, milyen fontosak az időben meghozott döntések, amelyek megszavazása más kormányoknak hónapokig tartana, vagy nem is lennének képesek elfogadni azokat” – mondta Fico.

