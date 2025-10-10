Home Itt és Most November 17-én felavatják a Bársonyos forradalom emlékművét a szlovák fővárosban
Itt és Most

November 17-én felavatják a Bársonyos forradalom emlékművét a szlovák fővárosban

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: TASR, archív)

A pozsonyi Szabadság téren november 17-én felavatják a Bársonyos forradalom emlékművét, amely a tiltakozó tömeget szimbolizálja.

„Az emlékmű a hatalom arroganciáját legyőző erőszakmentes polgári ellenállásra, az igazság erejére, a civil bátorságra és a demokratikus értékekre emlékeztet, melyeket ma is meg kell védenünk” – jelentette ki Matúš Vallo pozsonyi főpolgármester.

Az emlékmű az 1989-es diáktüntetések egyik fő helyszínén fog állni. Radoslav Ragač történész szerint az egykori Gottwald téren felállított emlékmű a helyszínválasztással is a demokrácia győzelmét szimbolizálja az elnyomó hatalom felett.

„Mivel eredetileg a Klement Gottwald-szoborcsoport állt ott, melyet aztán összefirkáltak, lefestettek, letakartak, majd végül 1990-ben eltávolítottak”

– mondta a történész.

Az emlékmű egy nagy alapzat, azokra a megemelt utcai beton virágágyásokra hasonlít, amelyekkel a tömeg mozgását akarták akadályozni annak idején a kormányhivatal előtt. A lábnyomok pedig a tüntetők akkor otthagyott lábnyomait idézik.

Az emlékműre kiírt pályázatot Braňo Lackovič, Emanuel Zatlukaj és Jakub Trajter munkája nyerte, a költségek egy részét a Szlovák Takarékpénztár Alapítványa állta.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Újraindul a gyártás a nyitrai Jaguar Land Rover...

A kormány javasolja a belső égésű motorok kivezetésének...

Az államfő hat új szlovák nagykövetet nevezett ki

Az oktatási miniszter mentegeti a felsőoktatási vezetők döntését

Már lehet pályázni a Hunyadi János Ösztöndíjra

Peter Pellegrini szlovák államfő Sulyok Tamás magyar köztársasági...

Bizonyítást nyert, hogy Juraj C. terrortámadást követett el

Pellegrini aláírta a konszolidációs csomagot

Felavatták Duray Miklós síremlékét Losoncon

Juraj C. máig nem bánta meg a tettét,...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma