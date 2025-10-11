Jubileumi tanácskozást tartott a Kárpát-medencei Magyar Újságíró-egyesületek Közössége

Fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte október 10-én, pénteken Balatonalmádiban a Kárpát-medencei Magyar Újságíró-egyesületek Közössége (KMÚEK). A helyszínen a Kárpát-medence különböző régióiból – Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról, Vajdaságból, Horvátországból és a Muravidékről – érkező magyar újságírók gyűltek össze, hogy közösen idézzék fel az elmúlt két évtized eredményeit, s egyben meghatározzák a jövőbeli szakmai célokat.

A rendezvény kezdetén a KMÚEK himnusza csendült fel, majd a résztvevők rövid megemlékezéssel tisztelegtek azok előtt, akik az elmúlt húsz év során meghatározó szerepet töltöttek be a közösség életében, ám ma már nem lehetnek közöttük.

Az ünnepi esemény vendégeként köszöntötte a jelenlévőket dr. Szili Katalin, magyar miniszterelnöki főtanácsadó, az Országgyűlés korábbi elnöke, Beszédében hangsúlyozta: a nemzetpolitika elmúlt másfél évtizedének egyik legnagyobb eredménye az, hogy sikerült megerősíteni a nemzeti összetartozás tudatát, és új alapokra helyezni az anyaország és a külhoni magyarság közötti párbeszédet.

Kiemelte, hogy

az újságíróknak kulcsszerepük van a közösségek megmaradásában, hiszen ők azok, akik a mindennapi tájékoztatásban is a magyar szó, a hiteles információ és az értékőrzés letéteményesei.

A jubileum alkalmat adott arra is, hogy a közösség visszatekintsen alapításának pillanataira. A KMÚEK 2005-ben, Szegeden jött létre azon újságírók kezdeményezésére, akik felismerték, hogy a kisebbségi létben működő magyar sajtó fennmaradása és szakmai színvonala csak összefogással biztosítható.

Céljuk az volt – s maradt azóta is –, hogy

a határon túli magyar közösségek számára szavatolják az anyanyelvű, magas minőségű tájékoztatást, valamint szakmai és érdekvédelmi hátteret nyújtsanak az újságíróknak.

A díszülésen az alapítók közül Ambrus Attila, Klemm József, Karácsonyi Zoltán és Léphaft Pál osztották meg személyes visszaemlékezéseiket a kezdetekről, felidézve a szervezet első éveinek kihívásait és sikereit.

Ezt követően a különböző régiók képviselői – köztük Szűcs László, Tóth Lívia, Molnár Judit, Dunda György, Végi József és Micheli Tünde – számoltak be a különböző magyar sajtók aktuális helyzetéről, bemutatva azokat a szakmai és társadalmi körülményeket, amelyek között a határon túli magyar újságírás nap mint nap működik.

A délutáni programban mások mellett dr. Szili Katalin „Sorskérdéseink a XXI. század első negyede végén” című előadása szerepelt, amelyben a jelenkori világpolitikai és társadalmi folyamatok fényében elemezte a magyarság előtt álló kihívásokat.

Előadásában mások mellett rámutatott, hogy

a külhoni magyar közösségek megerősítése nem csupán nemzeti, hanem európai érdek is, hiszen a stabil identitású kisebbségek jelentik a kontinens kulturális sokszínűségének valódi alapját.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a XXI. század első negyede mérföldkő az európai és a magyar nemzeti közösségek számára, hiszen olyan korszakhatárhoz érkeztünk, amikor különösen fontos az identitás, a közösségi felelősség és a nemzeti összetartozás megerősítése.

Kiemelte, hogy a külhoni magyar közösségek

fennmaradásának záloga az egység és az együttműködés, valamint az, hogy a nemzetpolitika továbbra is következetesen képviselje a határon túli magyarság érdekeit a nemzetközi térben.

Szili Katalin ugyanakkor figyelmeztetett: a globalizáció, a háborús helyzetek és a tömeges migráció kihívásai között különösen fontos, hogy a nemzeti közösségek megtartsák értékrendjüket, és a normalitás, a párbeszéd és a kölcsönös tisztelet mentén keressék a megoldásokat.

A rendezvény folyamán a KMÚEK elismerő okleveleket adott át a tagszervezeteknek a húszéves jubileum alkalmából, ezzel is kifejezve megbecsülését a közös munka iránt.

A nap folyamán a résztvevők megismerkedhettek a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének „Vértelen vértanúk” című, legújabb kötetével is, amely a sajtószabadságért kiálló újságírók emlékét idézi meg.

Az ünnepi nap zárásaként a résztvevők közös díszvacsorán vettek részt a IV. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozó vendégeivel, amely ugyancsak Balatonalmádiban zajlik a hétvégén.

