Orbán Viktor: a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen

A mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen – írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggeli Facebook-bejegyzésében.

„Forró ősz elé nézünk. Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé” – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor felidézte, pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét: Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg. Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek – jegyezte meg.

„Dániában világossá tettem: mi ebből nem kérünk. Azóta hadjáratot indítottak Magyarország ellen. A fegyvertár széles. Kémvádak, álhír-botrányok és jogi ügyeskedés. Megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is” – írta Orbán Viktor.

„Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból.

Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen. Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!”

– zárta bejegyzését a miniszterelnök.

MTI/Felvidék.ma