Az SNS egyes kisvállalkozókat mentesítene a társadalombiztosítási és egészségügyi járulékoktól

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) bizonyos típusú vállalkozókat szeretne mentesíteni a társadalombiztosítási és egészségügyi járulékok fizetése alól. Erről tárgyal a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztériummal, valamint a Pénzügyminisztériummal – tájékoztatta a TASR-t Zuzana Škopcová, az SNS elnöki hivatalának igazgatója.

Azok a vállalkozók, akiknek éves jövedelme nem haladja meg a 10 000 eurót, egyúttal állandó munkaviszonyban is állnak, az SNS szerint mentesülnének a járulékok fizetése alól. „Logikus, hogyha például egy főállásban dolgozó tanár a munkája mellett fordítóként is keres pénzt, akkor ne kelljen kétszer fizetnie a járulékokat. Ugyanakkor azonban minden vállalkozónak legalább minimális mértékben hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a jövőben jogosult legyen nyugdíjra vagy egészségügyi ellátásra” – mondta Škopcová.

Mint megjegyezte, meg kell különböztetni a becsületes vállalkozókat és azokat, akik kijátszák a rendszert, majd az államtól igénylik az egészségügyi ellátást vagy a nyugdíjat.

Škopcová szerint az SNS  abban bízik, hogy sikerül meggyőznie koalíciós partnereit, hogy támogassák javaslatát.

