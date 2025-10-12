Szlovák tudósok kiderítették, hol a legalacsonyabb a gravitáció az országban: az eredmény meglepő

Szlovákiában a legalacsonyabb gravitáció a Lomnici-csúcson található, elsősorban a hegy sajátos, extrém alakjának köszönhetően. Erről a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) Földtudományi Intézete tájékoztatott a honlapján.

Az intézet szerint a jelenlegi szlovák gravimetriai adatbázis az ország méretéhez viszonyítva a pontok számát tekintve világviszonylatban is egyedülálló. Így információforrásként szolgál Szlovákia gravitációs mezejéről. Egyéb információkkal együtt ez lehetővé teszi a tudósok számára, hogy a gravitációs gyorsulást olyan helyeken is megjósolják, ahol még nem végeztek közvetlen méréseket. Az egyik ilyen hely eddig Szlovákia legmagasabb pontja, a Gerlachfalvi-csúcs volt. „Az elmélet szerint a legmagasabb csúcsunk tetején kellene a legalacsonyabb nehézségi gyorsulásnak lennie, ami a gravitáció egyik alapvető elméleti szabálya. Szimulált számításaink azonban az elmélettől eltérő eredményt mutattak” – írta a Szlovák Tudományos Akadémia Földtudományi Intézete.

Magyarázatuk szerint a gravitációs gyorsulás előre jelzett értéke valamivel magasabb, mint például a Lomnici-csúcson, amely alacsonyabb. „Számításaink szerint ez az érdekes jelenség a csúcsok alakjának köszönhető. A Gerlachfalvi-csúcs valamivel masszívabb, mint a Lomnici-csúcs, ami „többletgravitációt” okoz a csúcsán a Lomnici-csúcshoz képest” – jegyezték meg a tudósok.

A Földtudományi Intézet szeptemberben földtani-geofizikai mini-expedíciót szervezett a Gerlach-csúcsra, hogy ellenőrizze annak gravitációs gyorsulását. A mérések megerősítették az intézet számításait. „A Gerlachfalvi-csúcs gravitációs gyorsulása (konkrétan 9,8035447 méter másodpercenként négyzetben) valamivel magasabb, mint a Lomnici-csúsé, így a legkisebb gravitációval rendelkező hegy címe egyelőre a Lomnici-csúscé marad, főleg ennek a csúcsnak a sajátos, extrém alakjának köszönhetően ” – állítják a szakértők.

