Dalolni hívunk! – Kárpát-medencei ifjúsági népdalverseny 2025

A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány 2021 után 2025 őszén újra meghirdeti nagy sikerű népdalversenyét, amelyre az egész Kárpát-medencéből várja az általános és középiskolás fiatalok jelentkezését.

A verseny célja, hogy megszólítsa azokat a dalos kedvű fiatalokat, akikben él a vágy a magyar népi kultúrához való kapcsolódásra, és akik nemcsak őrzik, hanem saját hangjukon, átélésükön keresztül tovább is adják azt.

A népdal itt nem csupán zenei műfaj, hanem a magyar lélek nyelve, közösségi emlékezet és lelki örökség – a hangsúly az őszinte, hiteles előadáson van, nem a profi technikán.

A verseny teljes egészében online zajlik, így minél szélesebb körben elérhető: a résztvevőknek egy 2-3 perces videóban kell három szabadon választott magyar népdalt elénekelniük szólóban, kíséret nélkül, jó minőségű felvételen.

Magyar népdalokat várnak bármely tájegységről, egy három dalból álló dalcsokorban.

Nincs kikötés az öltözékre vagy a helyszínre vonatkozóan, csak annyi a feltétel, hogy a hangminőség miatt csendes, zavarmentesen rögzíthető környezetet válasszanak, háttérzaj nélkül. Hangszeres kíséretet vagy háttérzenét nem fogadnak el, és tömeges éneklésre sincs lehetőség, hiszen egyéni versenyről van szó – egy diák adja elő a három dalt.

A nevezés érvényességéhez az induló, hozzátartozója, zenetanárja vagy intézményi képviselője kitölti a jelentkezési űrlapot, majd az ott megadott e-mail címre elküldi a videót.

Egy diák több dalcsokrot is benevezhet, de minden esetben külön űrlapkitöltés szükséges.

A határon innen és túl egyaránt nyitott verseny három korcsoportban értékel: általános iskola alsó tagozatosok, felső tagozatosok (beleértve a nyolcosztályos gimnáziumok 5-8. osztályosait), valamint 9-12. évfolyamos középiskolások.

A beérkezett pályázatokat két kategóriában ítélik oda: a szakmai zsűri minden korcsoportból kiválasztja a három legjobb dalcsokrot, míg a közönségdíjat a Facebookon történő szavazás dönti el korcsoportoktól függetlenül, szintén három nyertest hirdetve.

A zsűri tagjai elismert szakemberek,

akik a korábbi versenyen is részt vettek: Majorosi Marianna Kossuth-díjas énekes, a Csík Zenekar tagja, táncművész és pedagógus; Török Tilla népi hegedűművész, énekes; valamint Ács Gyula népzenész, gyűjtő, népzenekutató, a Borókás Zenekar alapítója és a miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium tanára. A szakmai díjakhoz külön nevezés nem kell, a zsűri az összes dalcsokrot meghallgatja.

A közönségdíjasok kiválasztása előszűrés után történik: a legjobb videókat 2026. január 15. és február 8. között teszik közzé a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány Facebook-oldalán, ahol kedvelésekkel lehet szavazni. Annak érdekében, hogy a későbbi posztok ne hátrányosak legyenek, a megosztások lezárulta után egy hétig, február 9-15-ig még lehet like-okat gyűjteni. Ismerősi körben, csoportokban szabad megosztani és kedveléseket szerezni, hiszen az Alapítvány célja éppen az, hogy minél többen hallják a dalcsokrokat. Döntetlen esetén minden érintett megkapja a nyereményt.

Nevezni december 30-ig lehet.

Az értékelés után következik a facebookos közzététel, a szavazás pedig február 15-ig tart. Az eredményhirdetés 2026. február 16-án online zajlik, a nyertesek nevét az Alapítvány oldalán teszik közzé, és privát üzenetben keresik meg őket.

Az előző, 2021-es versenyen több száz fiatal indult, a videókat több tízezren nézték meg, így a kezdeményezés a fiatalokon túl a teljes közösségnek is értéket adott. Idén még több résztvevőre számítanak, hogy együtt őrizzék a magyar népdal élő hagyományát. A díjak értékes tárgynyeremények: korcsoportonkénti győztesek 70, 50 és 30 ezer forint értékű csomagokat kapnak (könyvek, társasjátékok, népművészeti ajándékok stb.), a közönségdíjasok hasonló értékben részesülnek.

A jelentkezési űrlap elérhető ITT.

További információk kérhetők a nepdalverseny2025.fna@gmail.com e-mail címen.

A verseny a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósul meg.

