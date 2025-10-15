Magyar Diaszpóra Tanács: a magyar nemzet jövőjének alapja a béke megőrzése

A Magyar Diaszpóra Tanács résztvevői egyetértenek abban, hogy a magyar nemzet jövőjének alapja a béke megőrzése, a családok támogatása, a nemzeti egység erősítése és identitásunk megóvása.

A Magyar Diaszpóra Tanács a XIV. ülésén elfogadott, az MTI-hez szerdán eljuttatott zárónyilatkozatában kiemelte:

meggyőződésük, hogy csak békés környezetben biztosítható a közösségek fejlődése, hogy a magyar családok megerősítése garantálja a nemzet fennmaradását, és az összetartozás tudata teszi egésszé a Kárpát-medence és a világ magyarságát.

Megerősítették, hogy az ifjúság nevelése szempontjából kiemelten fontos nemzeti történelmünk és keresztény magyar hagyományaink nemzedékeket összekötő örökségének őrzése, ápolása és átadása a felnövekvő generációk számára.

A dokumentum szerint bíznak abban, hogy a Külföldi Magyar Cserkészszövetség által szervezett, nagy népszerűségnek örvendő Diaszpóra Iskolatábor Program minél több új helyszínen segíti elő a magyar fiatalok identitáserősítését.

Kiemelten fontosnak tartják a hétvégi magyar iskolákban zajló folyamatos, színvonalas munkát.

Köszönetüket fejezik ki a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karával megvalósuló hatékony együttműködés által a diaszpórában oktató pedagógusoknak nyújtott szerteágazó szakmai támogatásért, amelynek keretén belül a többi között online platform áll ingyenesen a pedagógusok rendelkezésére a jógyakorlatok megosztásához.

Üdvözlik, hogy a Diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító szakember akkreditált továbbképzési szak és a mesterkurzus mellett ebben az évben új továbbképzéssel bővült a hétvégi magyar iskolákban tanítók képzési kínálata.

Örömüknek adnak hangot, hogy az Európai Magyar Ifjúsági Tanács megalakulását követően a kanadai fiatalok is összefogtak Kanadai Magyar Ifjúsági Tanács néven.

Támogatják a fiatalok anyaországhoz és Kárpát-medencéhez kötődését erősítő programok folytatását, így a Rákóczi Szövetség Diaszpóra Programjának működését.

Örömüknek adnak hangot továbbá, hogy a 2021-ben magyar származású egyetemisták számára indult Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram 2024-ben Nyári egyetem képzési elemmel bővült.

Üdvözlik a Pécsi Tudományegyetem 2015 óta működő Világmagyarság Network Programját, amely hozzájárul a diaszpóra szervezetei közötti, valamint a Kárpát-medence és a diaszpóra magyarsága közötti kapcsolattartáshoz, ezen belül is a Magyarok Világiskolája, a Világmagyarság Média Hálózat létrehozását.

Örömüknek adnak hangot, hogy megnövekedett ösztöndíjas-létszámmal folytatódik a Kőrösi Csoma Sándor-program, amelynek köszönhetően még tovább erősödik a diaszpórában élő magyar közösségek szervezeti élete.

Üdvözlik a Hazaváró szolgáltatás eredményeit, a hazatérő családokat segítő rendszer zökkenőmentes és ügyfélbarát működését. Örömüknek adnak hangot, hogy szeptembertől a külföldről hazatérő tanulók magyar nemzeti köznevelési rendszerbe való beilleszkedését segítő programmal bővült a szolgáltatás.

A dokumentumban üdvözlik azt is, hogy a magyar diaszpórában kezdeményezett és alapított, az összetartozást és tájékozódást szolgáló Magyar Diaszpóra Digitális Polgári Kör széles körben támogatásra talál.

Fontosnak tartják a felkészülést az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának méltó megünneplésére, megőrizve az akkor kivándorolt magyarok örökségét.

Továbbra is elkötelezettek a magyar állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok választási regisztrációjának és jövő évi országgyűlési választásokon való részvételének népszerűsítésében

– áll a zárónyilatkozatban.

