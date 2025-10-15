Vallo: a választás elhalasztására vonatkozó javaslattal azt tesztelik, mit bír el a demokrácia

Az önkormányzati és megyei választások elhalasztására vonatkozó javaslattal azt tesztelik, mit bír még el a demokrácia – jelentette ki Matúš Vallo, Pozsony főpolgármestere Robert Fico javaslatára reagálva.

A kormányfő szerint 2027-re kell halasztani a jövő évi helyhatósági választásokat. „Négy évre választottak meg minket, és úgy demokratikus, hogy ezután mérleget vonnak a választók. Nincs olyan felsőbb érdek, ami miatt változtatni kellene ezen” – mondta a főpolgármester.

Hozzátette, ha egy évben tartanák a helyhatósági és a parlamenti választásokat, a kampányból és közbeszédből teljesen eltűnnének az önkormányzati témák.

„Az önkormányzati választásokat is a nagypolitika témái uralnák, az, hogy hány nem létezik, meg hogy Brüsszel diktál” – mondta Vallo.

Fico szombaton (október 11.), a Smer-SD kongresszusán vetette fel, hogy a legjobb az lenne az országnak, ha a regionális választások a 2027-es parlamenti választás után lennének. Ezt gyakorlatias megoldásnak tartaná,

mert szerinte a helyhatósági választások eredményének tükröznie kellene az országos választás eredményét.

Felszólította a Szlovákiai Városok és Falvak Társulását (ZMOS) és az SK8-at, a megyék tömörülését, hogy gondolkodjanak el a változtatáson. Az SK8 magyarázatot és indoklást akar a kormányfőtől, mi lenne a célja ilyen változtatásnak. A javaslatot visszautasítja a Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS) is. Jozef Božik, a ZMOS elnöke szerint mindennemű változtatás csak a következő ciklusra vonatkozhat, a jelenlegire nem.

TASR/Felvidék.ma