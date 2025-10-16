Az oktatási törvény módosítása ellen tüntettek Pozsonyban

Csütörtök délután több száz ember gyűlt össze a parlament előtt, hogy az oktatási törvénymódosítás ellen tüntessenek. A békés tüntetésen az egyházi és magániskolákat érintő 20 százalékos normatív támogatás csökkentése ellen tiltakoztak.

A magán- és egyházi iskolák képviselői és számos egyéb szervezet összefogásával szervezett tüntetésen a szervezők rámutattak, hogy a törvény módosítása ellen kiírt két petíciót 120 ezer ember írta alá.

A több civil felszólalót is felvonultató pódiumon több politikus is felszólalt. Milan Majerský, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) elnöke szerint az oktatási tárca azért csökkentené ötödével a magán- és egyházi iskolák normatív támogatását, hogy az állam nagyobb befolyást gyakorolhasson ezen iskolák és az igazgatóik felett. „Egyetlen gyermek sem kevesebb, ezért minden tanuló megérdemli a teljes támogatást az oktatásához” – tette hozzá.

A Keresztény Unió elnöke, Milan Krajniak szerint szégyen, hogy a kormány elveszi a szülőktől azt a szabadságot, hogy gyermekeiknek azt az iskolát válasszák, amelyet a legjobbnak és legmegfelelőbbnek tartanak.

A mai parlament előtti megmozdulást a Magyar Szövetség szakmai javaslataival is megtámogatta, a rendezvényen pedig felszólalt a magyar párt képviseletében Heringes Walter elnöki koordinátor.

Mint mondta, jövő héten egy olyan törvényjavaslatról tárgyal a parlament, amely alapjaiban változtatná meg az iskolai körzetek rendszerének filozófiáját Szlovákiában. „Első pillantásra ez technikai módosításnak tűnhet, valójában azonban a szabad iskolaválasztás, a szülői jogok és a fenntartók közötti egyenlőség súlyos korlátozását jelenti” – húzta alá.

Feltette a kérdést: valóban az egyenlő esélyekről szól a módosítás, vagy államilag irányított diszkriminációról? Az állam felelősségét firtatva megjegyezte, az iskolai körzetek rendszere eddig sem működött tökéletesen, mert azok az állami szervek, amelyeknek ellenőrizniük kellett volna, hogy a körzetek figyelembe veszik-e a kapacitásokat, a közlekedési elérhetőséget és az inklúzió elvét, nem tették a dolgukat.

„A párbeszéd helyett azonban most egy olyan javaslatot kaptunk, amely központosítja a döntéshozatalt, korlátozza az önkormányzatok autonómiáját, és az iskolák finanszírozását engedelmességhez köti. Ez pedig rendkívül veszélyes precedens” – jelentette ki.

„Mi, magyarok tisztában vagyunk azzal, hogy a közoktatásnak minden gyermek számára elérhetőnek kell lennie. Mi, magyarok tudjuk, hogy meg kell védenünk az oktatási rendszer sokszínűségét is, amely demokráciánk egyik alapértéke”

– húzta alá a magyar párt képviseletében.

Felszólalásában kifejtette, az állam feladata, hogy garantálja a hozzáférést az oktatáshoz – nem pedig az, hogy eldöntse, melyik iskola a „helyes választás”, és melyik érdemel kevesebb támogatást. „A kormány igazságosságról beszél, de valójában a gyerekek körzet és iskolatípus szerinti szétválasztásának alapját készíti elő” – értékelte.

A Magyar Szövetség politikusa szerint ez a javaslat egyenlőségről beszél – de egyenlőtlenséget teremt. Rendről beszél – de káoszt hoz. „És ami a legrosszabb – elveszi a a döntés szabadságát. Megjegyezte, az oktatásnak a gyerekekről, a minőségről és a bizalomról kell szólnia – nem pedig százalékokról és táblázatokról.

Határozottan kijelentette: nem támogathatnak olyan törvényt, amely az iskolákat értékesebbekre és kevésbé értékesekre osztja. Felszólította a kormányt, hogy vonják vissza ezt a javaslatot, és nyissanak széles körű társadalmi párbeszédet a szakértőkkel, pedagógusokkal, önkormányzatokkal és szülőkkel. „Mert az iskolákról nem a minisztériumban kell dönteni – hanem a családokban, a tanárok és a gyerekek között” – zárta felszólalását.

SZE/Felvidék.ma