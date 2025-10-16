Home Kitekintő Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök
Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök

Fotó: MTI

Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – ezt az amerikai elnök jelentette be csütörtökön, miután telefonon egyeztetett az orosz államfővel.

Donald Trump Truth Social közösségi oldalán nagyon produktívnak nevezte a megbeszélést, amelyen megállapodtak a budapesti helyszínről, és további magas szintű amerikai–orosz előkészítő egyeztetésekről.

Trump a Putyinnal folytatott telefonhívása után a bejegyzésében azt írta, hogy beszélgetésük során nagy előrelépés történt az orosz vezetővel. Megjegyezte, hogy Putyin gratulált neki a „közel-keleti béke nagyszerű eredményéhez”.

Trump közölte, hogy Putyinnal megállapodtak abban, hogy a jövő héten magas szintű tanácsadói találkozóra kerül sor, amelyet az Egyesült Államok részéről Marco Rubio külügyminiszter vezet majd. Arról is beszámolt, hogy az ukrajnai háború kérdése mellett az amerikai–orosz kereskedelmi kapcsolatokról is szó esett közöttük.

Az első szlovákiai magyar hírportál
