Egyre több uniós ország számára elfogadhatatlan Brüsszel és Ukrajna kereskedelmi paktuma – mondta Nagy István magyar agrárminiszter a Facebookra csütörtökön feltöltött videójában.

A miniszter felidézte, hogy Anna Brylka, a lengyel Konfederacja EP-képviselője szerint a megállapodás súlyos következményekkel járhat az Ukrajnával határos országokra nézve. A felvételen a lengyel politikus kifejtette: „Ukrajna nagy tárgyalási sikere következtében ukrán áruk özöne várható Európába”.

Nagy István kiemelte: a megállapodást november végén fogadhatják el, de a képviselő már most figyelmeztet, hogy ez a lépés az ukrán áruk újabb özönét hozza majd Európába. Az ukrán cukor behozatali kvótáját 20 ezerről 100 ezer tonnára, tehát az ötszörösére emelnék.

Anna Brylka szerint ez a megállapodás ukrán szemmel nézve nagy diplomáciai siker, de Lengyelország és a környező államok számára gazdasági fenyegetést jelent. Így Lengyelország mellett Szlovákiának és természetesen Magyarországnak is – fejtette ki a miniszter.

Nagy István ismertette: a lengyel képviselő arra hívta fel a figyelmet, a 2023-ban kialakult gabonaválság is megmutatta, amikor a lengyel gazdák tömegesen tiltakoztak az ukrán import ellen, hogy milyen nehéz helyzetbe kerülhetnek a határ menti gazdák, ha az uniós piacot elárasztják az olcsó ukrán termékek.

Magyarország álláspontja továbbra is világos, minden eszközzel megvédjük a gazdák megélhetését és piacaikat. Ezért továbbra is fenntartjuk az ukrán mezőgazdasági termékekkel szembeni behozatali tilalmat – jelentette ki az agrárminiszter.

Számunkra mindig a magyar gazdák érdeke az első! – hangoztatta Nagy István a videóban.

MTI/Felvidék.ma