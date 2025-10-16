Így szerezz magadnak könnyen és gyorsan egymillió új választót!

Ha volt kétsége bárkinek afelől, hogy a nyugati, zöldnek álcázott vörös kormányok valójában miért élnek-halnak az Európába, országaikba irányuló népvándorlásért, annak számára Spanyolország mutathatja a megvilágosodást. A spanyol szocialista kormány ugyanis most már hivatalosan is elismerte azt, amit persze eddig is tudni lehetett: a nagyon közeli jövőben tervezik közel egymillió illegális bevándorló legalizását. A nagyon közeli jövő azt jelenti, hogy még a 2027-ben esedékes választások előtt.

Az illegális betolakodók „legalizálása” ugyanis azt jelenti, hogy szavazati jogot szereznek. És nem kérdés, hogy az őket hazazsuppolni óhajtó, a saját hazájukat megvédeni kívánó patriótákra, vagy az őket az ország kárára, de saját javukra törvényesítő szocialistákra adják voksaikat.

A történet nem most kezdődött természetesen.

A május óta hatályos új bevándorlási szabályozás lehetővé teszi évi mintegy 300 ezer tartózkodási engedély kibocsátását 2025 és 2027 között.

A szocialista kormány szerint a cél a „beilleszkedés elősegítése” és a jogok biztosítása azoknak a külföldieknek, akik már papír nélkül élnek Spanyolországban – ez a szám jelenleg meghaladja a 900 ezret. Az engedélyhez szükséges tartózkodás időtartamát lerövidítik háromról két évre, ezzel együtt kiszélesítik a törvényesítés kritériumait társadalmi, családi, munkavállalási vagy oktatási alapon.

Ennél is durvább visszaélés a királyi rendelet által történő honosítás (carta de naturaleza), amit szakmányban nyom a kormány. Ez ugyanis diszkrecionális jogkörben történik,

a kormányzat úgy adományozhatja az állampolgárságot akár csoportosan is, hogy az nem követel meg semmiféle tartózkodási időt vagy más feltételeket – azonkívül nincs lehetőség ellenőrzésre. Az ilyen honosítások 336 százalékkal ugrottak meg az elmúlt 5 évben…

Ha a jelenlegi tendencia folytatódik, az új, szavazati joggal rendelkező állampolgárok száma jócskán meghaladhatja az egymilliót 2030 előtt.

Vagyis: Spanyolország mindössze két éven belül kénytelen szembesülni története egyik legnagyobb bevándorlási „sokkjával” – amit ez a legalizálás jelent. S noha a kormány társadalmi igazságosságról beszél, valójában ez az egész semmi másról nem szól, mint a saját, lojális szavazóbázisának létrehozásáról. Szó sincs igazságosságról viszont a spanyolokkal szemben – de végső soron az Európai Unió többi országa számára is fenyegetést jelent minden ilyen akció (legyen az spanyol vagy épp német kezdeményezés).

Az uniós személyivel a zsebében ugyanis Mohamed oda megy, ahová csak akar.

Ami azt jelenti, hogy mindig oda, ahol számára élhetőbb…

Szűcs Dániel/Felvidék.ma/EuropeanConservative