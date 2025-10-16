Home Itt és Most Šutaj Eštok és Babiš megállapodott, hogy újra közös kormányüléseket szerveznek
Andrej Babiš (Fotó: SITA)

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter (Hlas-SD) és Andrej Babiš, a cseh ANO mozgalom elnöke megállapodott abban, hogy újraindítják a közös cseh–szlovák kormányüléseket. Šutaj Eštok a közösségi médiában jelentette be ezt, miután csütörtökön munkaebéden vett részt Babišsal, akinek mozgalma megnyerte a csehországi parlamenti választást.

„Olyan kérdésekről tárgyaltunk, amelyek megerősítik, hogy helyre kell állítani a cseh és a szlovák kormány együttműködését, de fel kell éleszteni a V4-országok aktív együttműködését is. Örömmel tölt el, hogy Babiš első külföldi útja Szlovákiába vezet” – mondta a belügyminiszter.

A találkozón szó volt az emissziós kvótáról, az úgynevezett ETS2-ről. Šutaj Eštok szerint ez nem más, mint újabb zöldadók bevezetése. „Olyan adók ezek, amelyeket a családoknak kell kifizetniük azért, mert gázzal fűtenek, vagy mert benzint és dízelt tankolnak. Ez társadalmi mészárlás – a családok elszegényítése, amit meg kell állítanunk” – mondta.

Az illegális migrációról is tárgyalt Babiš és Šutaj Eštok. Az úgynevezett migrációs paktumot hamis szolidaritásnak tartják, elutasítják a migránskvótát és a bírságot, amit azokra az országokra szabnak ki, melyek ezt megtagadják. A miniszter szerint az országoknak meg kell adni a jogot, hogy eldönthessék, kit engednek be a területükre, és kit nem.

„Érdekel Andrej Babiš egyik prioritása is – a daganatos betegségek megelőzése, illetve korszerű kezelése. Nem a fegyverkezésre, hanem az emberek életének javítására, a betegek kezelésére, és a rák megelőzésére kellene költeni” – mondta Šutaj Eštok, és hozzátette, közvetlenül az új cseh kormány megalakulása után Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter találkozni fog a cseh egészségügyi miniszterrel.

TASR/Felvidék.ma

