Hétfőn hallgatja meg a parlamenti bizottság az országos rendőrfőkapitányt

12
Hétfőn (október 20.) hallgatja meg a parlament védelmi és biztonsági bizottsága Jana Maškarová ideiglenesen megbízott országos rendőrfőkapitányt – tájékoztatott a törvényhozás honlapja. A meghallgatás a törvényi feltétele Maškarová hivatalos kinevezésének.
A belügyi tárca szeptemberben közölte, hogy Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter kérte az ideiglenes rendőrfőkapitány meghallgatását a bizottságtól.
Maškarová januárban váltotta a poszton Ľubomír Solákot, aki a szepesófalui gimnáziumban történt késes támadás után távozott.
TASR/Felvidék.ma