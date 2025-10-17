Hétfőn hallgatja meg a parlamenti bizottság az országos rendőrfőkapitányt

Hétfőn (október 20.) hallgatja meg a parlament védelmi és biztonsági bizottsága Jana Maškarová ideiglenesen megbízott országos rendőrfőkapitányt – tájékoztatott a törvényhozás honlapja. A meghallgatás a törvényi feltétele Maškarová hivatalos kinevezésének.

A belügyi tárca szeptemberben közölte, hogy Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter kérte az ideiglenes rendőrfőkapitány meghallgatását a bizottságtól.

Maškarová januárban váltotta a poszton Ľubomír Solákot, aki a szepesófalui gimnáziumban történt késes támadás után távozott.

TASR/Felvidék.ma